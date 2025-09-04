Es oficial. Conmebol decidió que Universidad de Chile siga en la Copa Sudamericana e Independiente sea eliminado tras los actos de violencia. Ahora, el cuadro de Chile se pronunció sobre el castigo que recibió y puede afectar a Alianza Lima.

A través de Michael Clark, presidente de la Universidad de Chile, la institución mostró su rechazo ante la decisión de Conmebol. Si bien aprueban el tema deportivo, pues consideran que es justo que sigan en la Copa Sudamericana, se quejan por el castigo que recibió su hinchada.

“No podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público como locales. Desde ya les contamos que estamos trabajando en la apelación”, comentó Michael Clark tras el castigo de Conmebol contra la Universidad de Chile.

Siguiendo con su alegato, el directivo continuó: “Por esta razón continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para sancionar a los causantes de este enorme perjuicio en contra del club y sus hinchas”, cerró el presidente de la Universidad de Chile.

¿Cuál es el castigo que recibió la Universidad de Chile por parte de Conmebol?

Conmebol decidió poner un fuerte castigo a la Universidad de Chile tras los incidentes ante Independiente por la Copa Sudamericana. El máximo ente sudamericano determinó que sus hinchas serán los más perjudicados.

Así pues, si bien Universidad de Chile pasó a cuartos de final de la Copa Sudamericana y enfrentará a Alianza Lima, el castigo de Conmebol lo afecta: no podrá tener hinchas de visita por 7 partidos Conmebol y jugará a puertas cerradas por 7 partidos Conmebol.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

Alianza Lima jugará ante Universidad de Chile a puertas cerradas por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En ese sentido, según la información el partido se desarrollará en el estadio de Coquimbo, el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

Alianza Lima jugará ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana el próximo jueves 18 de septiembre a las 7:30 PM en Matute por la ida y el próximo jueves 25 de septiembre a las 7:30 PM por la vuelta.

