Kevin Quevedo aplicó la ley del ex: anotó golazo para Alianza Lima y aseguró clasificación ante U. Católica

Kevin Quevedo demostró una vez más toda su calidad con Alianza Lima. Anotando el 2-1 a favor de los íntimos, su gol aseguró la serie ante Universidad Católica y le dio el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Y es que el tanto de Kevin Quevedo no solo fue un golazo, sino que también hizo cumplir la ley del ex. Sucede que el extremo de Alianza Lima antes jugó en la Universidad Católica. De hecho, fue su último club antes de volver al plantel íntimo.

El golazo de Kevin Quevedo para Alianza Lima 2-1 ante Universidad Católica

Tweet placeholder

El gol de Kevin Quevedo nació en el minuto 80 del segundo tiempo. Cuando el marcador indicaba que Alianza Lima empataba 1-1 ante Universidad Católica, Kevin Quevedo remató un violento disparo, anotó el gol de la ventaja y estiró el resultado global a favor de los íntimos por 3-1 por la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Con esto, Alianza Lima venció a la Universidad Católica y pasó a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Así pues, el cuadro del técnico Néstor Gorosito quedó a la espera del vencedor de la llave entre Independiente de Argentina o Universidad de Chile, que se suspendió debido a los incidentes entre los hinchas.

ver también El golazo de Eryc Castillo que da vida a Alianza Lima vs. U. Católica por la Copa Sudamericana

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima vuelve a jugar en quincena de septiembre por el partido de ida y fines de septiembre por la vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Lo más probable es que la ida sea entre el martes 16, miércoles 17 o jueves 18. En ese sentido, la vuelta sería el martes 23, miércoles 24 o jueves 25.

La gran novedad para Alianza Lima será la inclusión del mediocampista Pedro Aquino. Llegando desde Santos Laguna de México, el volante fue fichado en reemplazo de Erick Noriega, que se fue a Gremio de Brasil.

Publicidad

Publicidad