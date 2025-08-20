El terrible error que cometió Miguel Trauco y le costó el 1-0 a Alianza Lima ante la U. Católica en Ecuador

Alianza Lima comenzó de la peor forma su partido en condición de visitante ante la Universidad Católica. El cuadro ‘blanquiazul’ dejó que el conjunto ecuatoriano domine con mucha tranquilidad el partido, se tiraron atrás y ocasionó que se dieran los espacios. Un error que le terminó costando caro a solo 20 minutos del inicio de la contienda.

En el Estadio Olímpico de Atahualpa el cuadro local salió con la consiga de empatar la serie. Por eso se le vio con una gran intensión de ir con todo al ataque, esto hizo que el cuadro nacional se termine replegando mucho. Los espacios comenzaron a darse y esto fue bien aprovechado por el local, que poco a poco se sentía mejor en el terreno de juego.

Pero de un momento a otro, los dirigidos por Néstor Gorosito salieron un poco, ahí es donde aprovecharon la espalda de Miguel Trauco. Un pase largo para Azarias Londoño dejó expuesto al lateral nacional, que cuando intentó retroceder ya tenía al atacante en un mano a mano con Guillermo Viscarra. El golero boliviano hizo lo que pudo, pero el gol no se pudo evitar. Remate por encima y el elenco local se puso adelante en el marcador.

El despertar de Alianza Lima

El gol en contra fue clave para que Alianza Lima pueda comenzar a mejorar dentro del campo. Lo primero que hicieron fue salir del fondo y tocar más el balón como han venido haciendo en partidos pasados. Ganaron confianza y esto les permitió inquietar el arco de la Católica que hasta el momento estaba tranquilo.

Pero no sería hasta los 39 minutos que se daría el empate. Tiro libre mal cobrado de Miguel Trauco dio la oportunidad para una jugada inesperada. El rebote le quedó a Sergio Peña, el volante picó el balón y dejó solo a Eryc Castillo que con un remate fuerte venció la portería de Johan David Lara que no pudo hacer nada para evitar el gol.

Alianza Lima sigue en la Copa Sudamericana

Alianza Lima se mantiene con vida en la Copa Sudamericana tras vencer a la Universidad Católica de Ecuador. El cuadro ‘Blanquiazul’ se quedó con un triunfo de 1-2 en condición de visitante. Esto dejó un global de 4-1 que le permite meterse a los cuartos de final de este certamen internacional.

Su próximo rival todavía no se conoce, esto debido a problemas en la tribuna. Pero por ahora la Universidad de Chile sería el cuadro al que enfrentarían, pues estaban ganando la serie antes de la suspensión del partido ante Independiente de Avellaneda.

