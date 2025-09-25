¿Dónde juegan U. de Chile vs. Alianza Lima por el partido de vuelta de cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

Se viene un importante encuentro por la Copa Sudamericana 2025, que termine por pasar a un nuevo equipo para lo que serán las semifinales del certamen. En este caso Alianza Lima se enfrentará a la Universidad de Chile en un juego de vital importante para ambos. Choque que en este caso tendrá un escenario diferente y con condiciones especiales.

Este encuentro no será la fiesta que todos estaban esperando, esto debido a que no se tendrá público en las tribunas. Recordemos que debido a los incidentes que se dieron en Argentina entre la hinchada de la U de Chile ante la fanaticada de Independiente, ambos clubes terminaron sancionados. Lo que ha hecho que este encuentro tenga la cualidad de no tener la pintoresca aparición de los aficionados de ambos clubes.

No obstante, esto no es lo único que cambia para este juego, pues la sede en la que se enfrenta la ‘U’ ante Alianza Lima tampoco es la habitual del cuadro ‘sureño’. En este caso es un nuevo estadio el que usarán debido al castigo por parte de la Conmebol.

Miguel Trauco vs. Universidad de Chile (Foto: Getty).

¿Dónde se jugará el U de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana?

A lo largo de la competencia, el cuadro de la Universidad de Chile ha estado jugando en el estadio Julio Martínez Pradanos. El cual es el coloso nacional de este país. Pero debido a los problemas suscitados en los octavos de final, se terminó por decidir que tenga que cambiar de sede y es así como pasaron a Coquimbo.

Con esta decisión ahora se jugará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en La Serena. Recinto deportivo que tiene una capacidad para 18 mil 750 personas, que fue inaugurado el 7 de enero de 1970, pero se remodeló hace poco para el Mundial Femenino Sub 20 del 2008.

Estadio Francisco Sánchez Rumoroso (Foto: Google).

Hay que agregar que este estadio también fue sede del Mundial de Fútbol Sub-17 que se celebró en el año 2015. Albergando partido hasta los cuartos de final. Siendo un total de 5 encuentros los que se pudieron disputar en este coloso.

¿Cuándo juegan U de Chile vs. Alianza Lima?

Por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Alianza Lima visitará a la Universidad de Chile este jueves 25 de setiembre desde las 19:30 horas de Perú en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo.

La transmisión del encuentro será transmitido por ESPN y DirecTV, mientras que por vía streaming estarán encargados Disney+ y DGo. Por otro lado, todos los acontecimientos de este juego los podrás seguir gratuitamente desde Bolavip Perú.

