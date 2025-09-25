El sorpresivo aliento de Jorge Fossati hacia Alianza Lima para enfrentar a U. de Chile: “Representan al país”

Alianza Lima está a tan solo horas de enfrentar a Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El duelo en la ciudad de Coquimbo será clave para determinar quién accede a la siguiente ronda de la competición y uno de los que recientemente alentó a los íntimos fue Jorge Fossati. Así es, el entrenador de Universitario de Deportes sorprendió con un mensaje de enorme hidalguía hacia el eterno rival del fútbol peruano.

Cuando quizá muchos hinchas merengues no necesariamente pretenden apoyar a Alianza Lima en el partido de hoy ante Universidad de Chile ni nada por el estilo, Jorge Fossati dio el ejemplo y no dudó en prevalecer que el equipo íntimo hoy en día está representando al país, por lo cual incluso debería ser asistido de mejor manera en cuanto a la programación de partidos en la Liga1, situación por lo que también transcurrió Universitario de Deportes en el pasado reciente.

“Esa es mi mentalidad. Alianza está representando al fútbol peruano y debería ser más apoyado por las autoridades o quienes tienen la facultad de programar la liga local. Eso es lo que yo pienso, los que juegan los torneos internacionales representan al país. Lamentablemente no todos piensan eso porque sino a Universitario lo hubiesen tratado de diferente manera”; sentenció Jorge Fossati en una reciente conversación con los medios deportivos a nivel local.

¿Cómo le ha ido a Alianza Lima en los famosos ‘Mata Mata’ en este 2025 a nivel continental?

Si bien el rival de hoy es uno de los más fuertes a los que Alianza Lima enfrentó a largo de la presente temporada 2025 en cuanto al ámbito internacional, ya sea en Copa Libertadores o Copa Sudamericana, el equipo íntimo no tendría motivos para amilanarse al haber superado los 5 duelos conocidos como ‘Mata Mata’ y de los cuales en 3 logró imponerse jugando en condición de visita, lo cual representa una gran labor de Néstor Gorosito junto a su comando técnico.

Entre los triunfos más resaltantes podemos mencionar cuando Alianza Lima eliminó a Boca Juniors de la fase previa de la Copa Libertadores en La Bombonera en definición por penales, luego cuando dejaron afuera a Gremio de Porto Alegre en su propio estadio por los 16vos de final de la Copa Sudamericana y recientemente cuando consiguieron un resultado global de 4-1 ante Universidad Católica de Ecuador al ganar en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Día, hora y canal del U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana

Universidad de Chile y Alianza Lima se enfrentan hoy jueves 25 de septiembre a las 19:30 hora local en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En cuanto a la transmisión oficial, estará a cargo de las señales de ‘DSports‘ y ‘Dgo‘. Además, vivirás todas las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

Posibles alineaciones del U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana

Universidad de Chile | Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

Alianza Lima | Guillermo Viscarra; Guillermo Enríque, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero o Kevin Quevedo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito.

