Durante las últimas horas se pudo conocer de manera oficial cuál fue la determinación de Conmebol tras los incidentes entre Independiente de Avellaneda vs. Universidad de Chile. Finalmente, el equipo sureño accedió a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y será rival de Alianza Lima, por lo que desde Matute ya tienen un singular mensaje y fue Alan Cantero quien habló.

Fuente: Getty Images

El delantero argentino, y una de las grandes figuras de Alianza Lima en lo que va de la temporada 2025, conversó con la prensa local el día de hoy y señaló algunos puntos de cara al duelo que sostendrán ante Universidad de Chile. Además, no dejó pasar la oportunidad para señalar que en la interna del equipo no piensan en una especie de revancha como quizá algunos sí lo están tomando.

Publicidad

Publicidad

“Estamos muy enfocados en lo que viene. Universidad de Chile es un rival difícil, por algo también está donde está. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de la manera que lo venimos haciendo para sacar un buen resultado”; comentó en primera instancia Alan Cantero a la salida de los entrenamientos en Matute respecto al rival que enfrentarán en la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo exactamente Alan Cantero sobre la rivalidad de Alianza Lima con U. de Chile?

“Muchos lo están tomando como revancha, pero nosotros estamos tranquilos Sabemos que será un partido difícil, pero nosotros tenemos la primera chance en casa y es donde tenemos que sacar ventaja. Vamos a tratar de hacer todo para ir más tranquilos a Chile. Siempre es importante sumar en casa, nos da tranquilidad y luego defender la ventaja de visitante”; finalizó Alan Cantero.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En cuanto a la ausencias de hinchas blanquiazules que Alianza Lima tendrá en su visita a Universidad de Chile, el delantero argentino lamentó profundamente esta situación que les tocará vivir al señalar enfáticamente que han sido claves en este camino del equipo en la Copa Sudamericana. En ciudades como Quito, Buenos Aires y Porto Alegre acompañaron al grupo y ahora en los cuartos de final no los tendrán cerca por determinación de Conmebol tras el fallo emitido el día de ayer.

¿Qué pasó en la historia entre Alianza Lima y U. de Chile?

Alianza Lima y Universidad de Chile volverán a verse las caras de manera oficial luego de 15 años. Los octavos de final de la Copa Libertadores 2010 fue testigo de una llave que terminó con una enorme polémica. En el duelo de vuelta en Santiago, cuando los íntimos ganaban 1-2 y accedían a la siguiente ronda, los locales anotaron lo que fue el empate y la acción quedó anulada por offside.

Publicidad

Publicidad

Esta situación generó un terremoto en el Estadio Monumental de Santiago y hasta el entrenador de la U. de Chile, el uruguayo Gerardo Pelusso, junto a su comando técnico se fueron encima del juez de línea para reclamarle airadamente. En épocas donde no existía el VAR, finalmente el árbitro principal Carlos Vera decidió darle el gol a los locales y con ello lograron su pase a cuartos de final.

Fuente: Fox Sports

Día y hora del duelo Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana

Alianza Lima enfrentará a Universidad de Chile en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partidos de ida y vuelta. El primer encuentro se jugará el 18 de septiembre a las 19:30 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y la vuelta está programada para el 25 de septiembre en el mismo horario en un recinto deportivo aún por confirmar próximamente.

Publicidad

Publicidad

ver también Independiente destruye a Conmebol en comunicado en contra del Alianza Lima vs. Universidad de Chile