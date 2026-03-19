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Copa Sudamericana

Estos son los rivales de Cienciano y Alianza Atlético de Sullana en la Copa Sudamericana 2026

Son los dos únicos equipos peruanos en la competencia. Ambos equipos ya conocen a sus rivales. Los cusqueños van al B y los 'Churres' al A.

Cienciano y Alianza Atlético participan de la Copa Sudamericana 2026.
© Liga 1Cienciano y Alianza Atlético participan de la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano del Cusco y Alianza Atlético de Sullana ya conocen a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño integra la zona B y los ‘Churres’ van al A según se confirmó en el sorteo de la competencia realizado este jueves 19 de marzo en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay.

La Copa Sudamericana 2026 tiene a dos equipos peruanos luego de las fases preliminares disputadas hace algunas semanas. Cienciano eliminó al FBC Melgar de Juan Reynoso, mientras que Alianza Atlético dejó en el camino a Deportivo Garcilaso.

Tras la disputa de las series de fase previa, ambos equipos confirmaron su participación en la fase de grupos. El ‘Papá de América’ integró el bombo 2 del sorteo debido a su ranking Conmebol, mientras que el ‘Vendaval del Norte’ fue al bombo 4.

Los rivales de Cienciano en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

El grupo B de la Copa Sudamericana 2026 lo compone, además del conjunto peruano, Atlético Mineiro de Brasil, Academia Puerto Cabello de Venezuela y Juventud Las Piedras de Uruguay.

Ver también

Tras eliminar a FBC Melgar, en Cienciano ya sueñan con enfrentar a un multicampeón en la Copa Sudamericana

En resumen, así quedó el grupo:

  • Atlético Mineiro (Brasil)
  • Cienciano (Perú)
  • Academia Puerto Caballero (Venezuela)
  • Juventud Las Piedras (Uruguay)

Los rivales de Alianza Atlético de Sullana en el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026

El grupo A de la Copa Sudamericana 2026, además de contar con Alianza Atlético, tiene a América de Cali de Colombia, Tigre de Argentina y Macará de Ecuador.

En resumen, así quedó el grupo:

  • América de Cali (Colombia)
  • Tigre (Argentina)
  • Macará (Ecuador)
  • Alianza Atlético de Sullana (Perú)

Así quedaron todos los grupos de la Copa Sudamericana 2026

  • GRUPO A: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético de Sullana (Perú).
  • GRUPO B: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud Las Piedras (Uruguay).
  • GRUPO C: Sao Paulo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O’Higgins (Chile).
  • GRUPO D: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay).
  • GRUPO E: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia), Botafogo (Brasil).
  • GRUPO F: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina).
  • GRUPO G: Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina).
  • GRUPO H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela).
Imagen

Datos claves

  • Cienciano integra el Grupo B con Atlético Mineiro, Puerto Cabello y Juventud Las Piedras.
  • Alianza Atlético enfrentará a América de Cali, Tigre y Macará en el Grupo A.
  • 19 de marzo se realizó el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 en Paraguay.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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