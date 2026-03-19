Estos son los rivales de Cienciano y Alianza Atlético de Sullana en la Copa Sudamericana 2026

Cienciano del Cusco y Alianza Atlético de Sullana ya conocen a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño integra la zona B y los ‘Churres’ van al A según se confirmó en el sorteo de la competencia realizado este jueves 19 de marzo en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay.

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La Copa Sudamericana 2026 tiene a dos equipos peruanos luego de las fases preliminares disputadas hace algunas semanas. Cienciano eliminó al FBC Melgar de Juan Reynoso, mientras que Alianza Atlético dejó en el camino a Deportivo Garcilaso.

Tras la disputa de las series de fase previa, ambos equipos confirmaron su participación en la fase de grupos. El ‘Papá de América’ integró el bombo 2 del sorteo debido a su ranking Conmebol, mientras que el ‘Vendaval del Norte’ fue al bombo 4.

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Los rivales de Cienciano en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

El grupo B de la Copa Sudamericana 2026 lo compone, además del conjunto peruano, Atlético Mineiro de Brasil, Academia Puerto Cabello de Venezuela y Juventud Las Piedras de Uruguay.

En resumen, así quedó el grupo:

Atlético Mineiro (Brasil)

Cienciano (Perú)

Academia Puerto Caballero (Venezuela)

Juventud Las Piedras (Uruguay)

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Los rivales de Alianza Atlético de Sullana en el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026

El grupo A de la Copa Sudamericana 2026, además de contar con Alianza Atlético, tiene a América de Cali de Colombia, Tigre de Argentina y Macará de Ecuador.

En resumen, así quedó el grupo:

América de Cali (Colombia)

Tigre (Argentina)

Macará (Ecuador)

Alianza Atlético de Sullana (Perú)

Así quedaron todos los grupos de la Copa Sudamericana 2026

GRUPO A: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético de Sullana (Perú).

América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético de Sullana (Perú). GRUPO B: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud Las Piedras (Uruguay).

Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud Las Piedras (Uruguay). GRUPO C: Sao Paulo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O’Higgins (Chile).

Sao Paulo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O’Higgins (Chile). GRUPO D: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay).

Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay). GRUPO E: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia), Botafogo (Brasil).

Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia), Botafogo (Brasil). GRUPO F: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina).

Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina). GRUPO G: Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina).

Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina). GRUPO H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela).

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