Estos son los rivales de Cienciano y Alianza Atlético de Sullana en la Copa Sudamericana 2026

Cienciano del Cusco y Alianza Atlético de Sullana ya conocen a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño integra la zona B y los ‘Churres’ van al A según se confirmó en el sorteo de la competencia realizado este jueves 19 de marzo en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay.
La Copa Sudamericana 2026 tiene a dos equipos peruanos luego de las fases preliminares disputadas hace algunas semanas. Cienciano eliminó al FBC Melgar de Juan Reynoso, mientras que Alianza Atlético dejó en el camino a Deportivo Garcilaso.
Tras la disputa de las series de fase previa, ambos equipos confirmaron su participación en la fase de grupos. El ‘Papá de América’ integró el bombo 2 del sorteo debido a su ranking Conmebol, mientras que el ‘Vendaval del Norte’ fue al bombo 4.
😍🏆 ¡Listas para salir! El bolillero está preparado para el sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 19, 2026
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Los rivales de Cienciano en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026
El grupo B de la Copa Sudamericana 2026 lo compone, además del conjunto peruano, Atlético Mineiro de Brasil, Academia Puerto Cabello de Venezuela y Juventud Las Piedras de Uruguay.
Tras eliminar a FBC Melgar, en Cienciano ya sueñan con enfrentar a un multicampeón en la Copa Sudamericana
En resumen, así quedó el grupo:
- Atlético Mineiro (Brasil)
- Cienciano (Perú)
- Academia Puerto Caballero (Venezuela)
- Juventud Las Piedras (Uruguay)
Los rivales de Alianza Atlético de Sullana en el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026
El grupo A de la Copa Sudamericana 2026, además de contar con Alianza Atlético, tiene a América de Cali de Colombia, Tigre de Argentina y Macará de Ecuador.
En resumen, así quedó el grupo:
- América de Cali (Colombia)
- Tigre (Argentina)
- Macará (Ecuador)
- Alianza Atlético de Sullana (Perú)
Así quedaron todos los grupos de la Copa Sudamericana 2026
- GRUPO A: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético de Sullana (Perú).
- GRUPO B: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud Las Piedras (Uruguay).
- GRUPO C: Sao Paulo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O’Higgins (Chile).
- GRUPO D: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay).
- GRUPO E: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia), Botafogo (Brasil).
- GRUPO F: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina).
- GRUPO G: Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina).
- GRUPO H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela).
Datos claves
- Cienciano integra el Grupo B con Atlético Mineiro, Puerto Cabello y Juventud Las Piedras.
- Alianza Atlético enfrentará a América de Cali, Tigre y Macará en el Grupo A.
- 19 de marzo se realizó el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 en Paraguay.