¿Alianza Lima en problemas? Se reveló lo que hará Independiente tras ser eliminado de la Copa Sudamericana 2025

Tras oficializarse que Universidad de Chile será el rival de Alianza Limaen cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, luego del escándalo por violencia en las tribunas del duelo ante Independiente, el club argentino ya tiene definido el camino a seguir.

Según dio a conocer el periodista deportivo Germán García Grova, el ‘Rojo’ ha tomado la decisión de apelar de manera formal el fallo emitido por la Conmebol.

El objetivo principal de la dirigencia argentina será buscar una reducción de las sanciones económicas impuestas, además de disminuir la cantidad de partidos a jugar sin público.

¿Peligra el Alianza Lima vs. U. de Chile?

Una de las acciones más llamativas que contempla Independiente es solicitar que el partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile no se juegue, o que al menos se postergue hasta que se resuelva por completo la apelación.

El club estaría intentando agotar todas las instancias legales para revertir lo que consideran un fallo desproporcionado por parte del máximo ente regulador del fútbol sudamericano.

Con esto, el caso podría seguir dando de qué hablar en los próximos días, justo cuando los ‘íntimos’ya se preparaban para enfrentar a los ‘azules’ en Matute el 18 de septiembre.

Alianza Lima vs. U. de Chile: fecha y horario del cruce por cuartos de final

Según el cronograma de Conmebol, el partido de ida se llevará a cabo el próximo jueves 18 de septiembre en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva a partir de las 19:30 horas de Perú. Mientras que, la vuelta está programada para el jueves 25 de septiembre en Chile en el mismo horario.

