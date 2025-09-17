La duda que tiene Gorosito para enfrentar a U de Chile en el juego de ida por Copa Sudamericana

Alianza Lima está a nada de jugar uno de sus partidos más importantes de la temporada 2025. Se viene un juego que podría dejarlos a puertas de las semifinales de la Copa Sudamericana, por lo que va a ser verdaderamente un reto. Por esa razón se han comenzado a dar dudas en un puesto vital en el equipo y el técnico todavía no la tiene clara.

Néstor Gorosito está pensando en tener un equipo equilibrado para enfrentar a la Universidad de Chile. Sabe que es un rival de buen nivel y que tras la última goleada a Colo Colo, tienen que tener cuidado con su ataque. Por esa razón el mediocampo tiene que tener un hombre de recuperación que pueda aportar una buena salida, como también una solidez para la hora de recuperar el balón.

Néstor Gorosito y Piero Cari (Foto: Alianza Lima).

¿Cuál es la duda de Néstor Gorosito ante la Universidad de Chile?

En este caso hablamos del mediocampista de recuperación, un lugar que todavía no tiene dueño. La salida de Erick Noriega dejó un espacio que viene siendo complicado de llenar, el joven volante tenía muy bien dominado el puesto. Por esa razón el argentino está en duda y seguramente a última hora tomará una decisión definitiva.

En un comienzo se conoció que Pedro Aquino sería del arranque. El veterano volante llegó a última hora en el mercado de fichajes para reforzar la salida de Noriega. Pero hasta ahora no ha demostrado ser un diferente a pesar de su experiencia. Por esa razón deja muchas dudas de su presencia para un juego tan importante.

Pedro Aquino en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Por otro lado, Alessandro Burlamaqui que venía siendo el que tomó el lugar tras la partida de Erick, lo hizo bien en algunos partidos. Pero en otros terminó costándole mucho. Esto es lo que ha hecho que se den tantas dudas sobre quién debería ser el titular para este encuentro que podría ser el definitivo pensando en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Nuevo dolor de cabeza para Néstor Gorosito

Pensar en el once titular no es el único dolor de cabeza que tiene en estos momentos el entrenador argentino. Pues se ha quedado sin uno de sus referentes para luchar la Copa Sudamericana. Paolo Guerrero no será tomado en cuenta para este primer encuentro de los cuartos de final.

El delantero sufrió una recaída en su lesión y por esa razón se da su ausencia en este encuentro tan vital. Ante Deportivo Garcilaso ingresó unos minutos y parece ser que no fue una buena idea, pues el atacante otra vez estará fuera de las canchas esperando llegar al juego de vuelta en Chile.

