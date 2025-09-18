Es tendencia:
logotipo del encabezado
Alianza Lima

La furia de Néstor Gorosito tras las sanciones de la FPF contra Alianza Lima: “Vergüenza”

El técnico Néstor Gorosito aprovechó la conferencia del Alianza Lima vs. Universidad de Chile y denunció irregularidades.

Por Aldo Cadillo

Néstor Gorosito y Alianza Lima.
© Producción Bolavip.Néstor Gorosito y Alianza Lima.

Lo que tenía que ser una conferencia de prensa por el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, terminó siendo un espacio en el que el técnico Néstor Gorosito habló sobre la sanción que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Si bien el técnico Néstor Gorosito solo se enfocó en responder las preguntas de la prensa, no pudo evitar ser consultado por las seis fechas de sanción que recibió tras el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima.

“Es una vergüenza”, empezó diciendo el técnico Néstor Gorosito sobre la sanción de seis fechas que recibió. “En los últimos 5 partidos de los clásicos, Alianza tuvo expulsados”, continuó el estratega de Alianza Lima.

Publicidad

Siguiendo con su comentario, Néstor Gorosito no soportó más “situaciones extrañas” y reveló que siempre perjudican a Alianza Lima: “Casi todo es contra Alianza Lima. Me resulta muy extraño”. A la par del técnico, también están suspendido Renzo Garcés con 4 fechas y Carlos Zambrano con 2.

Tweet placeholder

¿Por qué Néstor Gorosito fue sancionado en Perú?

Néstor Gorosito fue sancionado en Perú a raíz del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima. Jugando en el estadio Monumental, el técnico recibió un castigo de seis fechas sin poder dirigir por un gesto durante el cotejo.

Publicidad

Hay que mencionar que no es la primera sanción que recibe Néstor Gorosito. En el partido entre Alianza Lima vs. Cienciano por el Torneo Apertura, el ‘Pipo’ también fue castigado con ocho fechas por un gesto que dañaba “el honor” del árbitro.

Clima hostil: periodistas chilenos denuncian agresiones y amenazas de hinchas de Alianza Lima antes de duelo ante U. de Chile

ver también

Clima hostil: periodistas chilenos denuncian agresiones y amenazas de hinchas de Alianza Lima antes de duelo ante U. de Chile

¿Cuánto gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 30 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Es decir, el técnico por una temporada se lleva 360 mil dólares.

A pesar que Zambrano fue expulsado, los hinchas de Alianza Lima señalan a otro culpable: “Duerme en la cancha”

ver también

A pesar que Zambrano fue expulsado, los hinchas de Alianza Lima señalan a otro culpable: “Duerme en la cancha”

¿Hasta cuándo Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima?

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, pero Franco Navarro reveló que ya se trabaja en la extensión de su contrato.

Publicidad

Encuesta

¿Gorosito debe seguir en Alianza?

YA VOTARON 0 PERSONAS

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Acumulada tras 1-1 entre Garcilaso y Melgar
Liga 1

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Acumulada tras 1-1 entre Garcilaso y Melgar

A pesar que Zambrano fue expulsado, hinchas de Alianza señalan a otro culpable
Copa Sudamericana

A pesar que Zambrano fue expulsado, hinchas de Alianza señalan a otro culpable

¿Cuándo juegan Alianza vs. U. de Chile por la vuelta de la Sudamericana?
Copa Sudamericana

¿Cuándo juegan Alianza vs. U. de Chile por la vuelta de la Sudamericana?

Carlos Zambrano pegó un codazo a Aránguiz y se fue expulsado en Alianza Lima vs. Universidad de Chile
Copa Sudamericana

Carlos Zambrano pegó un codazo a Aránguiz y se fue expulsado en Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo