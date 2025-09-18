Lo que tenía que ser una conferencia de prensa por el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, terminó siendo un espacio en el que el técnico Néstor Gorosito habló sobre la sanción que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Si bien el técnico Néstor Gorosito solo se enfocó en responder las preguntas de la prensa, no pudo evitar ser consultado por las seis fechas de sanción que recibió tras el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima.

“Es una vergüenza”, empezó diciendo el técnico Néstor Gorosito sobre la sanción de seis fechas que recibió. “En los últimos 5 partidos de los clásicos, Alianza tuvo expulsados”, continuó el estratega de Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo con su comentario, Néstor Gorosito no soportó más “situaciones extrañas” y reveló que siempre perjudican a Alianza Lima: “Casi todo es contra Alianza Lima. Me resulta muy extraño”. A la par del técnico, también están suspendido Renzo Garcés con 4 fechas y Carlos Zambrano con 2.

Tweet placeholder

¿Por qué Néstor Gorosito fue sancionado en Perú?

Néstor Gorosito fue sancionado en Perú a raíz del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima. Jugando en el estadio Monumental, el técnico recibió un castigo de seis fechas sin poder dirigir por un gesto durante el cotejo.

Publicidad

Publicidad

Hay que mencionar que no es la primera sanción que recibe Néstor Gorosito. En el partido entre Alianza Lima vs. Cienciano por el Torneo Apertura, el ‘Pipo’ también fue castigado con ocho fechas por un gesto que dañaba “el honor” del árbitro.

ver también Clima hostil: periodistas chilenos denuncian agresiones y amenazas de hinchas de Alianza Lima antes de duelo ante U. de Chile

¿Cuánto gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 30 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Es decir, el técnico por una temporada se lleva 360 mil dólares.

ver también A pesar que Zambrano fue expulsado, los hinchas de Alianza Lima señalan a otro culpable: “Duerme en la cancha”

¿Hasta cuándo Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima?

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, pero Franco Navarro reveló que ya se trabaja en la extensión de su contrato.

Publicidad

Publicidad