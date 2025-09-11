Hubo llamado de Conmebol: ¿Alianza Lima pudo jugar final de Copa Sudamericana 2025 en Lima?

Recientemente se pudo conocer que Conmebol oficializó el cambio de sede de la final de la Copa Sudamericana 2025. La ciudad de Santa Cruz en Bolivia ya no albergará dicha fiesta continental y uno de los encuentros más esperados de la temporada se disputará en Asunción, Paraguay. Ahora, junto a esta noticia, también se pudo confirmar una situación en donde Alianza Lima pudo haber tenido la chance de tener la confirmación de esta definición en nuestra capital.

¿Será que desde Conmebol se comunicaron con Lima para tenerla como opción? De acuerdo a una reciente confirmación por por parte del comunicador deportivo Gustavo Peralta, el ente rector del fútbol sudamericano estuvo en contacto no solo con la capital peruana, sino que también llamaron a Santiago para gestionar la posibilidad del cambio de sede. Finalmente, esta situación no ocurrió como tal y optaron por anunciar a Asunción.

“Llamaron a Lima apurados y a Santiago también. Hace unos días se creía que iba a llegar la gente de Bolivia con todos los detalles para que pueda darse la final de la Sudamericana. En las últimas horas se dieron cuenta que por temas económicos y logísticos no llegaban. En Santiago hay conciertos establecidos. En Lima también y están los Bolivarianos. Si hubiese sido antes, hubieran movido las fechas”; contó Gustavo Peralta durante el programa ‘Hablemos de MAX‘.

¿Cómo le va a Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025?

Si bien la final de la Copa Sudamericana 2025 no se jugará en Lima y desde hoy se realizarán todos los preparativos que se esperan en la ciudad de Asunción, en Alianza Lima no deberían tomar esta situación como un factor negativo ni nada por el estilo. Ahora mismo el objetivo en Matute está puesto en seguir haciendo historia en el continente a tan solo días de enfrentar a Universidad de Chile en el marco de los cuartos de final del torneo.

Fuente: Conmebol Sudamericana

Luego de haber dejado en el camino a equipos importantes como Gremio de Porto de Alegre y Universidad Católica de Ecuador, los dirigidos por Néstor Gorosito tienen una tremenda oportunidad de oro de seguir escalando en uno de los campeonatos más importantes de Sudamérica. En duelos de ida y vuelta, los íntimos esperan tener una llave muy buena para a partir de ahí pensar en la posibilidad de llevarse el título, tal y como sus protagonistas lo han confesado.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Sudamericana 2025 y en qué estadio será?

La final de la Copa Sudamericana 2025 está programada para el próximo 22 de noviembre en la ciudad de Asunción. En estos momentos, todavía no se ha confirmado en qué estadio será el partido, aunque algunos indicios apuntan a dos escenarios posibles: Defensores del Chaco o La Huerta de Libertad. Lo concreto es que los 8 equipos en competencia lucharán hasta el último aliento para tratar de inscribir su nombre en el decisivo duelo, siendo uno de ellos Alianza Lima que ha demostrado el juego y la calidad para conseguirlo.

Fuente: Conmebol Sudamericana

