FPF sorprendió con fuerte advertencia a la Universidad de Chile previo a su partido ante Alianza Lima

En una noticia de último minuto en la previa del partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, la Federación Peruana de Fútbol publicó un video cargado de una fuerte advertencia.

Empleando sus redes sociales, la FPF publicó un fuerte mensaje que sonó como advertencia para la Universidad de Chile. Solo hay que recordar los lamentables hechos que sucedieron en su partido ante Independiente.

A raíz de ello, la FPF publicó un video cargado de un fuerte mensaje en la previa del partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile: “Que el estadio se llene de aliento, respeto y buen fútbol. Que gane la entrega, la pasión, pero jamás la violencia”.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima vs. Universidad de Chile juegan hoy en Matute desde las 7:30 PM por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Hay que mencionar que Disney+ será el encargado de la transmisión oficial y se podrá ver en vivo y en directo por tu celular, internet o el aplicativo oficial.

Tweet placeholder

Alianza Lima vs. Universidad de Chile: alineaciones titulares

El once titular de Alianza Lima será con: Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco en la defensa; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor y Sergio Peña en la volante; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos en el ataque.

Publicidad

Publicidad

La Universidad de Chile tendrá el siguiente once titular: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en la volante; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en el ataque.

ver también La astrología predijo cómo le irá a Alianza Lima ante Universidad de Chile: “Imposible que se le escape”

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN, Disney+ y DirecTV en todo el territorio de Perú, Chile y Sudamérica. También podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

ver también ¿Habrá hinchas de U de Chile infiltrados en cancha de Alianza Lima? El provocativo mensaje que se viralizó en Perú

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Alianza Lima y Universidad de Chile se medirán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partidos de ida y vuelta. El partido de ida será el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 PM en Matute y la vuelta será el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM probablemente en el estadio de Coquimbo a puertas cerradas.

Publicidad

Publicidad

El partido se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium. Hasta el 27 de septiembre, la plataforma ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.