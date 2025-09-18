La astrología predijo cómo le irá a Alianza Lima ante Universidad de Chile: “Imposible que se le escape”

Alianza Lima y Universidad de Chile disputarán en la noche de hoy uno de los partidos más esperados de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Cada equipo está listo para encarar esta etapa de la mejor manera, pero una reciente predicción de la astrología reveló quién es el gran favorito de la contienda para quedarse con la victoria y empezar con pie derecho la llave continental.

De acuerdo al reconocido portal ‘Astrología y Glamour‘, hemos podido apreciar un análisis y resumen detallado de cómo se vienen comportando los astros el día de hoy para determinar quién tiene más chances de conseguir el triunfo esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. De manera sorpresiva, Alianza Lima parte con mayores posibilidades de ganarle a Universidad de Chile.

“Imposible que se le escape. Júpiter (Rige la Cúspide de casa 1 lunar) en Trigono al Medio Cielo Fortuna Trigono al Ascendente”; fue el mensaje que compartió la cuenta de ‘X’ anteriormente expuesta y con lo cual existe un tremendo nivel de confianza entre los hinchas de Alianza Lima respecto a las probabilidades de que realmente puedan salir victoriosos hoy en Matute, además de que deberán aprovechar al máximo el hecho de jugar en condición de local.

¿Cuál es la reacción de los hinchas de Alianza Lima ante la predicción de la astrología?

Luego de la publicación del reconocido portal ‘Astrología y Glamour‘, los aficionados de Alianza Lima llenaron de comentarios la resolución respecto al favoritismo que tienen esta noche frente a Universidad de Chile. La gran mayoría hace énfasis en la fe que representa un partido de vital importancia para seguir avanzando en la Copa Sudamericana, mientras que otros prefieren apostar más al aspecto netamente futbolístico.

Si bien esta clase de situaciones normalmente no aseguran un resultado exacto o algo por el estilo, teniendo en cuenta que en el fútbol lo más predecible es que suelen ocurrir situaciones bastante impredecibles, quien tiene confianza y creencia en la astrología podría asegurar con enorme firmeza que Alianza Lima tiene todas las de ganar ante Universidad de Chile en Matute. A falta de pocas horas para el inicio del cotejo, veremos si la predicción vista cobra más sentido.

El mensaje de Alianza Lima en la previa del duelo ante U. de Chile por Copa Sudamericana

Desde las redes sociales oficiales de Alianza Lima se pueden apreciar algunos mensajes muy importantes en la previa del duelo frente a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En principio, se pide a los hinchas que asistan al estadio con la camiseta blanquiazul para alentar al equipo los 90 minutos de juego y luego se hace énfasis en erradicar cualquier acto de violencia para prevenir alguna tragedia que lamentablemente hemos podido ver en semanas anteriores en nuestro continente.

