Alianza Lima permanece en estado de expectativa: aún no sabe a quién enfrentará en cuartos de final de la Copa Sudamericana tras la suspensión del duelo entre Independiente y Universidad de Chile por los graves disturbios en Avellaneda.

Mientras tanto, el cuadro chileno vive horas de tensión en su torneo local tras su más reciente derrota frente a Colo Colo en lo que fue el primer clásico del año.

Bajo ese contexto, la presión ha terminado por alcanzar al técnico Gustavo Álvarez, quien viene siendo criticado por la hinchada por sus decisiones en este y otros partidos.

Gustavo Álvarez, técnico de la Universidad de Chile (Difusión).

Hinchas de la U. de Chile explotan contra su DT

Universidad de Chile está sumida en la crisis luego de sumar una nueva caída y esta vez ante su eterno rival, lo que reavivó una fuerte ola de repudio hacia el estratega argentino.

Los hinchas expresaron su descontento en redes sociales, demandando un cambio inmediato en la dirección técnica y cuestionando su manejo del equipo en momentos clave de la temporada.

“Si la Conmebol expulsa a la ‘U’ de la Copa Sudamericana, Álvarez tiene que irse ipso facto“, “Dejen de justificar a Gustavo Álvarez”, “Adiós Gustavo Álvarez! Se te acabó el margen”, “Álvarez no puede seguir en el club el próximo año”, “Gustavo Álvarez, la cara del fracaso” y “Mediocre, eso eres Gustavo Álvarez”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Álvarez?

A comienzos de este 2025, Universidad de Chile oficializó la extensión del vínculo con Gustavo Álvarez. El DT de 52 años firmó su continuidad con el conjunto azul, comprometiéndose a dirigir al equipo hasta diciembre del 2026.

Álvarez mantiene un rendimiento del 65,4% al mando de ‘El León’. Hasta ahora, ha dirigido 76 compromisos oficiales, de los cuales logró 46 triunfos, 15 empates y sufrió 17 derrotas.

