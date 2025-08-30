Alianza Lima espera: ¿Cuándo define Conmebol el fallo final y las sanciones para Independiente y Universidad de Chile?

Alianza Lima continúa a la espera de lo que suceda con las sanciones que determinará la Conmebol tras los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Recordemos que, el duelo fue suspendido debido a los incidentes que protagonizaron ambas hinchadas en las tribunas. Con los cuartos de final a la vuelta de la esquina, el cuadro ‘íntimo’ sigue esperando conocer quién será su próximo rival.

El cronograma para el fallo de Conmebol

Según el abogado especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, las fechas clave para el fallo definitivo ya están marcadas. Los clubes implicados presentaron sus descargos entre el 23 y 27 de agosto.

Por su parte, la U. de Chile ha entregado un informe de 28 páginas, 20 videos y 2 testigos, mientras que Independiente argumenta un “plan premeditado”.

El 2 de septiembre se llevará a cabo la audiencia disciplinaria en Paraguay, y entre el 3 y 6 de septiembre se podría conocer el fallo final, que podría incluir sanciones graves como una derrota administrativa, multas o restricciones al estadio.

¿Qué significa este fallo para Alianza Lima?

Alianza Lima, que espera rival para los cuartos de final, deberá estar muy atento a la decisión que tomará Conmebol. Las sanciones a ambas instituciones podrían definir quién será su contrincante en esa instancia.

Es posible que el equipo que sea sancionado tenga que disputar el próximo partido sin público o incluso con una derrota administrativa, lo que podría darle a los ‘blanquiazules’ el pase a la siguiente ronda sin enfrentarse a un club determinado.

Próximos pasos y posibles apelaciones

Después de la emisión del fallo, ambos equipos implicados tendrán un plazo de 7 días para presentar su apelación ante Conmebol. En caso de no estar conformes con la decisión tomada, podrían recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Por ahora, la incertidumbre continúa para los involucrados, y especialmente para Alianza Lima, que aguarda con expectativa la resolución de este caso que podría marcar el inicio de la próxima fase del torneo continental.

