Copa Sudamericana

Tras la eliminación de la Copa Sudamericana 2025, la salida que informó Cienciano de forma oficial

El 'Papá' publicó un comunicado en sus redes sociales donde confirmó una salida. Se dio luego del 0-2 ante Bolívar en Cusco.

Por Hugo Avalos

Cienciano no pudo ante Bolívar en Cusco.
© X @Club_CiencianoCienciano no pudo ante Bolívar en Cusco.

Cienciano no tuvo una buena actuación y volvió a perder 2-0 ante Bolívar, esta vez en Cusco. De esta forma, quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 en la fase de octavos de final. De aquel equipo que había logrado el primer lugar de su grupo superando incluso a Atlético Mineiro, no quedó absolutamente nada. Y, por eso, hubo una salida confirmada pocos minutos después de este partido de vuelta.

El conjunto dirigido por Carlos Desio debía ganar por dos goles para llevar la serie ante los bolivianos a los penales. Sin embargo, en el primer tiempo, un penal por falta de Maximiliano Amondaraín y un error en la defensa derivaron en los goles de Martín Cauteruccio y de Damián Batallini, los mismos anotadores que tuvo el partido de ida.

Así, con el 2-0, Bolívar se clasificó a cuartos de final, dejando a uno de los líderes que tuvo la fase de grupos de esta Copa Sudamericana. En la instancia de los ocho mejores, espera por Godoy Cruz o Atlético Mineiro, que jugarán el partido de vuelta este jueves luego del triunfo brasileño 2-1 en la ida.

Cienciano anuncia la salida de su gerente deportivo

Pocos minutos después de la derrota en el partido de vuelta ante Bolívar, Cienciano publicó un comunicado oficial en donde informó la salida del gerente deportivo Zoe Ganoza. Lo llamativo es que ni siquiera mencionaron su nombre en el escrito.

Informamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que ha culminado la gestión del Gerente Deportivo del Club Cienciano“, informaron en primera medida. Y agregaron: “Agradecemos el trabajo realizado durante este período y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos profesionales”.

El comunicado con la salida de Zoe Ganoza (X @Club_Cienciano).

Los hinchas del ‘Papá’ se quejaron por el hecho de que no mencionaron el nombre de Zoe Ganoza. “Ni eso saben hacer bien“, llegaron a decir en los comentarios de la publicación. Algunos también pidieron por la renuncia del administrador Sergio Ludeña.

La salida de Ganoza puede estar directamente relacionada con el último mercado en el fútbol peruano. Es que Cienciano fue uno de los equipos más perjudicados debido a la salida de varias de sus figuras. Christian Cueva (Emelec), Gaspar Gentile y Josué Estrada (Alianza Lima) son algunos de los nombres que se fueron del club y han sido la base del equipo que logró terminar primero en la fase de grupos de la Sudamericana.

hugo avalos
Hugo Avalos
