Como Perú: las selecciones de Sudamérica que tendrán nuevo entrenador para las Eliminatorias al Mundial 2030

Las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 están llegando a su final este martes 9 de setiembre. Y lo más probable que sea la última para varios entrenadores, que lo más probable no estén disponibles para la próxima clasificatoria. La Selección Peruana por su parte verá por última vez dirigir a Óscar Ibáñez en el estadio nacional de Lima.

El argentino nacionalizado peruano había llegado a un acuerdo para seguir en el banco de Perú hasta final de año. Pero al parecer esto no se cumplirá y ya se ha conocido que van a buscar a un nuevo entrenador. Así que es confirmado que no hizo los méritos necesarios para quedarse al mando de la Bicolor.

Óscar Ibáñez (Foto: Selección Peruana).

Entrenadores que no estarán las próximas Eliminatorias al Mundial 2030

Aparte de Óscar Ibáñez, tenemos que mencionar a Nicolás Córdova, quien fue el DT que tomó las riendas de Chile tras la salida de Ricardo Gareca. Así como en Perú, en el país sureño están buscando un DT de calidad que pueda tomar a su equipo. Seguramente después de las Eliminatorias tomarán una decisión definitiva para buscar a un nuevo estratega.

Otro que es casi imposible que siga es Sebastián Beccacece, si bien han clasificado al próximo Mundial 2026. La relación con los hinchas está más que rota y lo han hecho saber en los últimos días. No gusta la forma en la que se está jugando, así que probablemente tras la Copa del Mundo terminará partiendo.

Sebastián Beccacece en Ecuador (Foto: Getty).

Estos son los tres que tienen todo para no seguir de forma confirmada, pero hay otros que probablemente también dejen el cargo. Todo va a depender de lo que hagan en el próximo Mundial, pues se ha extendido su contrato hasta esta fecha.

Los entrenadores que están en duda para las próximas Eliminatorias 2030

Uno de ellos es Carlo Ancelotti quien tiene un peso enorme en sus hombros al dirigir a la Selección de Brasil. No la va a tener fácil en la próxima Copa del Mundo y probablemente ganar sea la única opción para que se quede, pues va a ser complicado que se pueda mantener en el cargo si le termina yendo mal en esta competición.

Néstor Lorenzo es otro que no tiene la mejor relación en su selección actualmente. El argentino la está pasando mal por no sacar mejores resultados y todo indica que tras el Mundial se irá. El crédito que tuvo en la Copa América ya no le es suficiente. Si no mejora, lo probable es que termine saliendo rápido.

Óscar Villegas es una gran duda debido a que podría quedar fuera si no clasifica al próximo repechaje. Esto está por verse en la última jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026.

