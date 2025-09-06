Cuesta 2 millones y era titular en la Selección Peruana, pero Óscar Ibáñez lo borró y su futuro profesional es incierto

Eliminados de la posibilidad de clasificar al Mundial 2026, ahora la Selección Peruana se alista para despedirse dignamente de las Eliminatorias Sudamericanas frente a sus hinchas en el Estadio Nacional. Si bien ya no hay nada qué hacer al respecto, eso no quita que se puedan realizar evaluaciones y análisis de las decisiones tomadas por Óscar Ibáñez, como por ejemplo dejar fuera de sus planes a algunos jugadores que en su momento fueron importantes.

Este es el caso de un Bryan Reyna que en esta ocasión no fue convocado a la Selección Peruana para la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lo sorpresivo de esta situación es que durante los partidos anteriores fue titular, como por ejemplo en el triunfo por 3-1 ante Bolivia, en la derrota 1-0 Venezuela y en la igualdad 0-0 contra Colombia en Barranquilla.

Es decir, de los 4 partidos que había dirigido Óscar Ibáñez antes del último que se perdió 3-0 ante Uruguay en Montevideo, la presencia de Bryan Reyna representó titularidad en 3 de ellos ya que el único en donde se quedó en el como suplente fue en el 0-0 frente a Ecuador en Lima. Ahora, surge la enorme interrogante del motivo por el que finalmente hoy en día no está en Videna.

¿Por qué Bryan Reyna no fue convocado para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas?

La principal razón por la que Bryan Reyna no habría sido convocado por Óscar Ibáñez para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 tiene que ver con su poca continuidad en Belgrano de Córdoba. El atacante nacional tan solo ha jugado 3 partidos de 7 posibles en el Torneo Clausura del fútbol argentino y representa un 11% de minutos en cancha, con lo cual se entiende una segunda interpretación de su ausencia en la Bicolor.

Debido a este escenario de falta de regularidad en su equipo, la decisión del comando técnico de la Selección Peruana tiene mucho sentido en la posibilidad de ver nuevos rostros en el equipo. Jugadores como Kenji Cabrera, quien por cierto debutó oficialmente en el duelo ante Uruguay, y Joao Grimaldo, quien volvió a Videna luego de varios meses, representan el recambio generacional que se necesita y es muy probable que no dejen de estar en los futuros llamados.

Lo que cuesta actualmente Bryan Reyna en el mercado internacional

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Bryan Reyna tiene una cotización internacional de 2 millones de euros, lo que en soles daría daría un promedio cercano a los 8 millones. Con contrato en Belgrano de Córdoba hasta diciembre del año 2026, se espera que el popular ‘Picante’ pueda reencontrarse pronto con sus mejores versiones y así volver a una Selección Peruana en donde de todas maneras tendría espacio como fue recientemente.

