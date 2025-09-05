Se filtró quién reemplazaría a Óscar Ibáñez si Perú no le gana a Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas

La presencia de Óscar Ibáñez al mando de la Selección Peruana está en total discusión. Si bien durante las últimas horas se pudo conocer que había llegado a un acuerdo con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, para quedarse hasta diciembre de este año 2025, ahora hay muchísimas chances de que otro entrenador pueda ponerse el buzo bicolor de cara a los próximos amistosos internacionales que están pactados.

Resulta que una reciente revelación indica que Óscar Ibáñez podría estar en la cuerda floja de la Selección Peruana y de que incluso, teniendo en cuenta que todavía falta un partido para el término de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el Estadio Nacional significaría una especie de despedida repentina pese a que gran parte de jugadores desean su continuidad en Videna.

¿Quién podría reemplazar a Óscar Ibáñez? El nombre de Manuel Barreto, actual Director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, empezó a sonar con fuerza en la interna del equipo de todos y representaría un escenario de interinato hasta que a fin de año, de acuerdo a las reuniones del nuevo proceso del directorio, se elija al nuevo comando técnico.

Los detalles sobre el posible adiós de Óscar Ibáñez de la Selección Peruana

“El presidente de la FPF le dijo a Ibáñez, antes del partido con Uruguay, que dirija lo de octubre y lo de noviembre, pero ayer al término del programa ‘Vamos al VAR’ se tenía la información de que le había dicho: ‘ya no te quedas’. Si Perú le hacía partido a Uruguay, se quedaba Ibáñez. Si hubo el papelón ayer, ya no sigue Ibáñez. ¿A qué juegas Agustín? Estás lastimando el fútbol, lo estás matando”; comentó en primera instancia Alan Diez durante el programa ‘Toco y me voy‘.

Siguiendo en esta misma idea, el comunicador deportivo enfatizó en la incertidumbre de saber si es que realmente existe una debida planificación en la interna de Videna con Agustín Lozano como presidente. Si bien no mencionó directamente el nombre de Manuel Barreto ante la posibilidad de reemplazar a Óscar Ibáñez como entrenador de la Selección Peruana, distintos comentarios en el medio local dan pie a que realmente podría ser una opción latente.

¿Por qué Manuel Barreto tiene opciones de dirigir a la Selección Peruana?

Recordando que el nuevo directorio de la Federación Peruana de Fútbol empezará gestiones a partir del próximo mes de diciembre y recién ahí se tomaría la decisión del nuevo entrenador de la Selección Peruana, los amistosos de las fechas FIFA de octubre y noviembre necesitan a un director técnico para el equipo, en el caso de que finalmente Óscar Ibáñez no continúe en el cargo.

Sabiendo que Manuel Barreto tiene experiencia dirigiendo en el fútbol peruano en clubes como Sporting Cristal y en esta temporada lo hizo en Universitario de Deportes tras la salida de Fabián Bustos, sería la opción más rápida que podrían tomar en las oficinas de San Luis. Veremos en qué termina esta situación, sobre todo cuando el Perú vs. Paraguay del próximo 9 de septiembre definiría el caso.

