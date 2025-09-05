¿Mr. Peet en contra de Erick Noriega? Lo que dijo sobre el Uruguay vs. Perú: “Fue un tránsito…”

La dura derrota de la Selección Peruana a manos de la Selección Uruguaya sigue dejando distintas sensaciones en el ámbito deportivo local. Una goleada por 3-0 siempre evidencia falencias muy drásticas, sobre todo cuando se trata de un equipo que busca el recambio generacional. Uno de los jugadores que lidera este aspecto es Erick Noriega, de quien se habla bastante tras su desempeño el día de ayer en la ciudad de Montevideo.

Fuente: Getty Images.

Siendo su primer partido como titular en la Selección Peruana, el actual volante de Gremio de Porto Alegre fue tendencia en las evaluaciones de Peter Arévalo, reconocido comunicador deportivo. Si bien encontró una manera singular de criticar su accionar durante el Uruguay vs. Perú, claramente tuvo un gesto de querer salvarlo ante la falta de buen rendimiento de los demás volantes.

Recordando que Yoshimar Yotún y Christofer Gonzáles fueron quienes arrancaron de titular en el Estadio Centenario de Montevideo, el popular Mr. Peet no dudó en cuestionar el ida y vuelta que no mostraron en su juego, por lo cual se pudo apreciar a Erick Noriega tratando de hacer un recorrido que finalmente no era el adecuado y que terminaría perjudicando el sistema defensivo de Perú.

¿Cuál fue la crítica de Mr. Peet a Erick Noriega tras el Uruguay vs. Perú?

“Noriega estuvo solo, no tuvo el apoyo de los extremos. Yoshimar Yotún estuvo falto de distancia, no es su culpa. ‘Canchita’ no resultó. Entre ‘Canchita’ y Peña, se eligió a ‘Canchita’ por la vocación de marca. Entonces a Noriega se le vio siempre corriendo y tratando de hacer de todo un poco. El mediocampo de Perú fue un tránsito, encontraron mucha facilidad”; enfatizó Peter Arévalo.

Durante la última edición del programa digital ‘Madrugol‘, el popular Mr. Peet resumió su comentario en que la zona medular de la Selección Peruana fue una de las que más sufrió el encuentro frente al poderío incisivo de una Selección Uruguaya que arrancó con todo en la búsqueda del triunfo desde el primer minuto. Es así que, dentro de todo lo malo, la presencia del ‘Samurái’ no es ajena a dicha situación a pesar de haber rescatado algunos de sus movimientos.

Los números de Erick Noriega en el Uruguay vs. Perú

Erick Noriega fue titular en el duelo Uruguay vs. Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El volante nacional disputó un total de 87 minutos de juego ya que tuvo que ser cambiado por una dolencia física. Además, completó 47 toques de balón, 88% de pases precisos, 1 pase clave, 6 pases largos acertados de 7 posibles, 2 duelos ganados de 8 posibles, 1 despeje, 1 intercepción y obtuvo un puntaje de 6.4, según el portal ‘Sofascore‘.

Fuente: Sofascore

¿Erick Noriega seguirá siendo titular en la Selección Peruana?

Teniendo en cuenta que cumplió en el duelo frente a Uruguay, a pesar de los aspectos anteriormente expuestos, Erick Noriega tendría buenas chances de volver a ser titular en el próximo Perú vs. Paraguay que se jugará en el Estadio Nacional de Lima el próximo 9 de septiembre. Es importante mencionar y recordar que Renato Tapia ya estará disponible, así que veremos finalmente cuál es la determinación que tomará Óscar Ibáñez junto a su comando técnico.

