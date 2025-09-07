La derrota de la Selección Peruana frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Motevideo han roto el vínculo con el actual entrenador. Si bien muchos pensaban que era el que debía continuar, esta derrota hizo que la balanza se inclinara para que no continúe. Lo más resaltante que un jugador como Renato Tapia ya hizo un pedido exclusivo al mandamás de la Videna.

Óscar Ibáñez tuvo su peor encuentro con el buzo de la Selección Peruana frente a Uruguay con una derrota por 3-0. Duro encuentro que confirmó un secreto a voces ‘la eliminación de Perú de un nuevo Mundial’. No existen chances de ir a la Copa del Mundo 2026 y por eso ya se habla de un nuevo entrenador.

Ahí es donde entra a tallar Renato Tapia, que según lo que se ha conocido por fuentes de RPP en el programa Vamos al VAR busca la continuidad del argentino. Lo que se afirma es el pedido exclusivo de Tapia a nada más y nada menos que Agustín Lozano para que Óscar Ibáñez no solo se quede hasta final de año, sino que también sea el hombre elegido para luchar las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Si bien no hay una decisión tomada para la continuidad de Óscar Ibáñez, este pedido podría cambiar todo. Pues se habla mucho de una posible búsqueda de un nuevo DT tras el mal desarrollo que se tuvo en el partido frente a los ‘Charruas’.

¿Qué dice Jean Ferrari de la continuidad de Óscar Ibáñez?

Por ahora, Jean Ferrari ha sido cauto de hablar de la continuidad de Óscar Ibáñez, pues sabe que es algo que todavía tiene que analizar. Tras la derrota de la ‘Bicolor’ fue claro, mencionando que ahora comenzará a analizar mejor el panorama.

Publicidad

Publicidad

“He estado en una etapa de análisis, de observación, básicamente. El resultado que golpea y fastidia, pero también hay que ver el otro lado. Se está terminando un proceso donde trato de ver el vaso medio lleno y, si bien se termina, lo que está dando es pie para iniciar un nuevo proceso. Es una buena oportunidad para poner las barbas en remojo, ver qué cosas se han hecho evidentemente mal y, a partir de ahí, hacer las correcciones, porque hay mucho por corregir y justamente esa va a ser mi tarea”, comenzó diciendo a la prensa.

Tweet placeholder

Luego de eso agregó que se comenzará a analizar lo que dejó las Eliminatorias después del partido frente a Paraguay.

Publicidad

Publicidad

“Hay amistosos; no puedo adelantar una opinión con referencia a la continuidad del comando técnico porque lo dije desde un inicio: hay que esperar que termine el proceso y el proceso termina el día martes. Hay partidos determinados; para octubre ya estamos cerrando con Chile, en Concepción”, sentenció.

ver también Néstor Gorosito reveló lo que cambiaría del fútbol peruano para potenciar a la Selección Peruana