¿Juega Kylian Mbappé? Las posibles alineaciones para el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2025-26

Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizan una nueva edición del derbi de Madrid. Se trata del partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga 2025-26, que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu. Ambos equipos vienen de clasificar a cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26 y buscan seguir en buena racha.

Publicidad

El derbi madrileño puede ser decisivo en la lucha por el título de la liga española. Hasta antes del inicio de la fecha 29, Real Madrid (66 puntos) se ubica como escolta del FC Barcelona (70) a cuatro puntos de diferencia. Atlético de Madrid (57) está lejos, pero tiene que ganar para seguir en el tercer lugar.

De cara a este duelo, ambos equipos vienen de clasificar a cuartos de final de la Champions League, habiendo eliminado a equipos de la Premier League. Los ‘Merengues’ sacaron del camino al Manchester City de Pep Guardiola, mientras que los ‘Colchoneros’ hicieron lo propio ante Tottenham.

Publicidad

Para este derbi, ambos llegan con algunas bajas de peso en distintas posiciones. Pero también tienen algunas certezas como las presencias estelares de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior o Julián Álvarez.

La posible alineación del Real Madrid para el derbi

Thibaut Courtois es la principal baja en el equipo de Álvaro Arbeloa debido a una lesión muscular en el recto, que lo tendrá por varias semanas ausente. Brahim Díaz, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Franco Mastantuono son algunos nombres que van al banco de suplentes.

Así, el once titular del Real Madrid tendría a Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Federico Valverde, Arda Güler; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Publicidad

Thibaut Courtois, gran baja para este derbi (Getty Images).

La posible alineación del Atlético de Madrid para el derbi

Diego Simeone, por su parte, tampoco puede contar con su arquero titular, ya que Jan Oblak sigue ausente por una distensión muscular en el costado. Además, tiene algunas dudas en la defensa donde José María Giménez sería suplente, mientras que dejaría también en el banco, en el ataque, a Ademola Lookman y a Antoine Griezmann.

Juan Musso reemplaza a Jan Oblak en Atlético de Madrid (Getty Images).

Publicidad

De esta forma, la alineación del Atlético de Madrid contaría con Juan Musso; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Johnny Cardoso, Koke, Giuliano Simeone, Álex Baena; Julián Álvarez y Alexander Sörloth.

¿A qué hora y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

Real Madrid vs. Atlético de Madrid disputan el derbi de la capital española este domingo 22 de marzo desde las 21:00 horas local (15:00 horas de Lima, Perú) en el Estadio Santiago Bernabéu. Se trata del duelo correspondiente a la jornada 29 de LaLiga 2025-26.

El partido se puede ver en vivo por ESPN en TV y la plataforma Disney+ Premium vía online para toda Sudamérica. En tanto, en México, la transmisión corre por cuenta de Sky Sports México, Sky+ e izzi. En los Estados Unidos, por su parte, lo puedes disfrutar por ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV. Y en España lo dan en Movistar+, M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD.

Publicidad

Recordá que hasta el 31 de marzo, los clientes nuevos y los que regresen que sean elegibles de Disney+ podrán suscribirse con hasta un 70% de descuento durante 2 meses.

Datos claves