Qué pasa si FC Barcelona gana, empata o pierde ante Osasuna por LALIGA 2025-26

FC Barcelona puede dar un paso importante para asegurar el título este sábado 2 de mayo. Visita en El Sadar a Osasuna por la fecha 34 de LALIGA 2025-26. Se trata de un duelo donde el conjunto catalán buscará un triunfo para quedar con chances de ser campeón en esta jornada y en la previa al Clásico.

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LALIGA está en plena etapa de definición con las últimas fechas de la temporada. El Barça es líder con 85 puntos y le lleva 11 de ventaja al Real Madrid, que tiene 74. Restan cuatro jornadas para el final del torneo, por lo que todo hace pensar que el festejo de los ‘Culés’ podría darse tarde o temprano.

Por lo pronto, en esta fecha 34, hay chances de que FC Barcelona sea campeón. Aunque, no será directamente ante Osasuna. ¿Por qué? Sí o sí deberá esperar lo que ocurra con el Real Madrid en su visita a Cornellà ante RCD Espanyol este domingo. Si no se concreta el título, podría consagrarse recién el próximo domingo 10 de mayo en el Clásico.

¿Qué pasa si FC Barcelona le gana a Osasuna?

Si FC Barcelona le gana a Osasuna, puede salir campeón de LALIGA 2025-26 en esta fecha 34. Llegará a los 88 puntos y puede consagrarse sólo si Real Madrid no le gana a RCD Espanyol este domingo. Porque éste llegaría hasta los 75 (o se mantendría en 74) y haría que la diferencia de puntos sea inalcanzable.

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¿Qué pasa si FC Barcelona empata ante Osasuna?

Si FC Barcelona empata ante Osasuna, no será campeón en esta fecha 34. Quedará con 86 puntos y el Real Madrid se le podría acercar, como máximo, a 9 unidades (si gana este domingo) con 12 en juego (cuatro jornadas finales).

¿Qué pasa si FC Barcelona pierde contra Osasuna?

Si FC Barcelona pierde contra Osasuna, quedará en 85 puntos. En todo caso, Real Madrid podría acercarse hasta 77 unidades (si gana) y la diferencia podría ser de ocho puntos. Todo se podría definir en el Clásico este domingo en tal caso.

¿A qué hora arranca Osasuna vs. FC Barcelona?

El partido entre Osasuna y FC Barcelona se juega este sábado 2 de mayo, correspondiente a la fecha 34 de LALIGA 2025-26, en el Estadio El Sadar. El horario de inicio es a las 14:00 horas de Lima, Perú.

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¿Dónde ver EN VIVO Osasuna – FC Barcelona?

Osasuna – FC Barcelona cuenta con transmisión EN VIVO de ESPN (Colombia) para toda Sudamérica en TV (excepto Argentina, que va por ESPN 2). En tanto, se puede disfrutar también vía online por la plataforma Disney+ Premium.

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