Cristiano Ronaldo no pudo anotar en Al Nassr: cómo está la carrera vs. Lionel Messi para llegar a los 1000 goles

La lucha por ver quién es el primer jugador en llegar a los 1000 goles en el fútbol profesional está picante. Cristiano Ronaldo es el primero en la lista, pero no está tan lejos Lionel Messi que quiere obtener la corona. Uno de estos dos será el que consiga este récord que sin duda alguna los mantiene en una pelea constante por ver quién es mejor.

Este lunes el cuadro del Al-Nassr logró pasar por encima al Al-Taawoun en la Saudi Pro League. Lo curioso de este encuentro fue la cantidad de remates que tuvo el cuadro amarillo. En total fueron 19 disparos y 11 fueron a puerta, pero tan solo hicieron un gol que terminó siendo en contra. ‘CR7’ a pesar de tener un rival sencillo no logró anotar ningún tanto.

Cristiano Ronaldo no anotó con el Al-Nassr (Foto: Getty).

¿Cómo va la pelea por los 1000 goles entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?

En este momento el número uno de la lista es Cristiano Ronaldo con un total de 960 goles, mientras que lo sigue de cerca Lionel Messi con 896 tantos. Ambos son hasta ahora los máximos anotadores de toda la historia del fútbol. Por lo que se espera que alguno de ellos pueda llegar a superar los 1000 goles muy pronto.

Lionel Messi con el Inter Miami (Foto: Getty).

Sin duda alguna, una de las rivalidades más importante que nos ha dado el ‘Deporte Rey’ es la que tienen la ‘Pulga’ y ‘CR7’. Ambos han sabido hacer historia y debido a la época, los juntó para que peleen por ser el número uno. Ya sea con premios individuales, así como también colectivos en su época en LaLiga, donde compartieron varios años.

Ahora, el siguiente jugador que sigue en actividad y que está más cerca de estos astros es Robert Lewandowski. El polaco tiene en su haber 710 anotaciones en lo que va de su carrera. Siendo el único en la lista de los 10 máximos goleadores que todavía se mantiene activo hasta ahora. Los demás ya todos están retirados.

Lista de los 10 máximos goleadores:

Cristiano Ronaldo | 960 goles

Lionel Messi | 896 goles

Josef Bican | 805 goles

Pelé | 757 goles

Romario | 745 goles

Gerd Müller | 735 goles

Robert Lewandowski | 710 goles

Ferenc Puskas | 704 goles

Jimmy Jones | 647 goles

Eusebio | 621 goles

