Fue compañero de Gaibor, Viscarra y Yotún: recibió un balazo y sus compañeros buscaron a los agresores

Bryan Angulo, delantero ecuatoriano de 29 años, vivió un dramático episodio en la previa del duelo entre Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo y Búhos ULVR por los 16avos de final. El atacante recibió un impacto de bala en las afueras del estadio Reales Tamarindos, justo cuando su equipo se alistaba para el encuentro de vuelta del torneo ecuatoriano.

El futbolista, con pasos recordados por Cruz Azul y Emelec, fue atendido de inmediato y trasladado a un centro de salud, donde quedó hospitalizado. Más tarde, el club Portoviejo confirmó que su estado es estable y que se encuentra fuera de peligro.

El incidente ha encendido las alarmas de seguridad en el fútbol de dicho país, generando un despliegue policial en la ciudad de Portoviejo. Las autoridades investigan el posible vínculo del ataque con amenazas previas relacionadas al entorno deportivo. Hasta el momento, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no ha anunciado si el partido será suspendido o reprogramado.

Angulo compartió equipo con figuras del fútbol peruano

Bryan Angulo no es un nombre ajeno para el fútbol peruano. A lo largo de su carrera, ha coincidido con varios jugadores destacados del medio local, lo que refuerza su cercanía con el entorno del balompié nacional.

Compartió equipo con Fernando Gaibor, actual volante de Alianza Lima, durante su etapa en Emelec, donde ambos fueron piezas clave del club ecuatoriano. En el fútbol mexicano, jugó junto a Yoshimar Yotún en el Cruz Azul, siendo parte de un plantel competitivo que dejó huella en la Liga MX.

Además, defendió los colores de The Strongest de Bolivia junto al arquero Guillermo Viscarra, hoy figura en el arco ‘íntimo’. Estas conexiones lo vinculan directamente con varios referentes del fútbol peruano actual.

