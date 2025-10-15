La CONMEBOL ha ratificado su decisión de mantener a Lima, Perú, como sede de la final única de la CONMEBOL Libertadores 2025. A pesar de la inestabilidad política, el aumento de las protestas sociales y las preocupaciones sobre la seguridad ciudadana que generaron dudas sobre la viabilidad del evento. El organismo rector del fútbol sudamericano busca proyectar una imagen de normalidad, y entusiasmo a semanas del encuentro en el Estadio Monumental.

CONMEBOL Libertadores definió el futuro de Lima

La intensificación de la crisis institucional y la percepción de inseguridad en la capital peruana revivieron el debate sobre la capacidad de Lima para garantizar la logística y seguridad de un evento deportivo de esta magnitud. La experiencia de 2019, cuando la final fue trasladada de Santiago a Lima por protestas en Chile, sirvió como antecedente para considerar una posible reubicación.

La última vez que se vivió la Copa CONMEBOL Libertadores fue en 2019, con Flamengo campeón ante River Plate. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

No obstante, la postura actual de la CONMEBOL es inequívoca. Un mensaje reciente en las redes sociales del torneo, utilizando el formato “POV” (“Lima se descontrola con la CONMEBOL Libertadores”), es interpretado como una señal clara de que la organización sigue adelante con sus planes, sin contemplar un cambio inminente de sede.

¿Cambiarán de sede a Lima por los conflictos?

Fuentes cercanas a la Federación Peruana de Fútbol confirman que las autoridades peruanas han ofrecido las garantías de seguridad solicitadas y que las adecuaciones del Estadio Monumental avanzan sin contratiempos. Aunque mantener a Lima como sede representa un desafío de seguridad complejo, también ofrece una significativa oportunidad económica y turística para la ciudad, similar a la final de 2019 entre River Plate y Flamengo.

Esta reafirmación de la sede es un respaldo a la gestión local, pero exige al Gobierno y a la Policía Nacional del Perú redoblar sus esfuerzos para garantizar la paz social y la tranquilidad de los asistentes. La seguridad en las inmediaciones del Estadio Monumental y en los puntos clave de la ciudad será crucial para disipar la preocupación por la alta tasa de delincuencia, que actualmente es una de las principales inquietudes de los limeños.

Lima sigue siendo la dueña de la gran final

Por eso podemos dar fe ahora mismo, de que, a pesar de la tensa situación social y el riesgo latente de protestas que han puesto en jaque otros eventos, la CONMEBOL ha depositado su confianza en Lima. El mensaje es claro: el enfoque está en la fiesta deportiva y se espera que las fuerzas del orden controlen cualquier situación que pueda empañar la final de la CONMEBOL Libertadores 2025.