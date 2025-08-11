Ricardo Gareca eligió a los cracks de la Selección Peruana por encima de Chile: armó enorme polémica

Ricardo Gareca, pasado director técnico de la Selección Chilena, ha provocado un intenso debate en el ámbito del fútbol sudamericano con sus recientes declaraciones, en las que ha expresado una notoria preferencia por el talento peruano sobre la aclamada “Generación Dorada” de Chile. El “Tigre”, conocido por su exitoso paso al frente de la Selección Peruana, no dudó en ubicar a figuras como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Christian Cueva por encima de otros grandes nombres sudamericanos que ha dirigido.

Ricardo Gareca tiene gran preferencia por Perú

Esta afirmación se basa, según Gareca, en la profunda confianza y la conexión que estos futbolistas peruanos le transmitían en sus momentos de mayor rendimiento, una cualidad que, para él, no encontró con la misma intensidad en otras estrellas del continente. Esta postura ha sido ampliamente interpretada como un reflejo de su fuerte vínculo emocional con el equipo que logró clasificar a un Mundial después de 36 años de ausencia. Una nota integra con los hermanos Edul.

La inclinación de Gareca hacia los jugadores peruanos se hizo aún más evidente al revelar su once ideal de todos los tiempos. En esta prestigiosa alineación, el estratega incluyó a cuatro futbolistas que fueron pilares fundamentales durante su ciclo con la Blanquirroja: Alberto Rodríguez, Christian Cueva, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. La inclusión de estos nombres no solo subraya la relevancia táctica que tuvieron en su esquema, sino que también destaca su papel crucial en la consecución de logros trascendentales, como la tan ansiada clasificación al Mundial de Rusia 2018.

El Tigre es señalado por la Selección Chilena

Este reconocimiento público resalta el cariño y el respeto que Gareca profesa por el talento peruano que lo acompañó en las cumbres de su carrera como entrenador. Las controvertidas declaraciones de Gareca han desatado una ola de reacciones, especialmente en Chile, donde la prensa deportiva y la afición han percibido sus palabras como un menosprecio hacia sus propios jugadores, héroes de la “Generación Dorada” que conquistó dos Copas América.

A pesar de la polémica, el estratega argentino ha mantenido firme su postura, argumentando que sus elecciones se fundamentan en una valoración honesta y personal de su trayectoria y sus experiencias. Este episodio no solo ha reavivado la histórica rivalidad futbolística entre Perú y Chile, sino que también ha consolidado la imagen de Ricardo Gareca como un director técnico que, más allá de los resultados en el campo de juego, ha dejado una huella indeleble en el corazón y la historia del fútbol peruano. Su legado en Perú trasciende lo deportivo, convirtiéndose en un símbolo de resurgimiento y orgullo nacional.

