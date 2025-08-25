¿Mal anulado? Asesor FIFA fue claro y dio su veredicto sobre polémica jugada de Alex Valera en el clásico

Una de las acciones más polémicas del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima fue el tanto anulado a Alex Valera, que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

La jugada generó múltiples opiniones entre hinchas y especialistas, y no pasó desapercibida para un asesor FIFA, quien no dudó en dar su análisis sobre lo ocurrido en el Monumental.

Asesor FIFA analizó gol anulado

Según señaló Miguel Scime, la decisión de anular el gol de Alex Valera fue completamente acertada. El asesor FIFA explicó que, al trazar las líneas del fuera de juego, quedó claro que la posición del delantero ‘crema’ no era válida, por lo que la jugada estuvo bien sancionada por el VAR.

“Gol bien anulado, la decisión de campo lo complemento el VAR, buen trazado de líneas“, escribió el exárbitro en su cuenta personal de Twitter.

Cabe resaltar que, para muchos las líneas que se mostraron en televisión no estuvieron bien trazadas y esto influyo en la decisión que tomaron desde el VAR. Sin duda alguna, de haberse validado el tanto, el rumbo del encuentro quizás hubiera sido otro.

¿Cómo fue el gol anulado de Alex Valera?

En un partido de muchas emociones, Edison Flores ejecutó un tiro libre con gran precisión que obligó a Guillermo Viscarra a estirarse al máximo para poder evitar el gol.

El arquero boliviano logró desviar el disparo con una gran atajada, pero dejó la pelota suelta en el área, situación que fue aprovechada por Valera, quien llegó con todo para marcar el 1-0 a favor de la ‘U’.

Sin embargo, cuando los hinchas ‘merengues’ ya celebraban la apertura del marcador, el juez de línea levantó la bandera señalando una posición adelantada, lo que llevó al árbitro a anular la jugada de inmediato.

