Carlos Galván explotó contra Carlos Zambrano por polémico gesto al término del clásico: “Que trate de…”

El exfutbolista no se guardó nada y se refirió al comportamiento que tuvo el 'Kaiser' al término del encuentro.

Por Nicole Cueva

Carlos Zambrano volvió a ser protagonista y no precisamente por el rendimiento mostrado en el campo de juego en el intenso duelo que protagonizaron Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Y es que finalizado el clásico, el ‘Kaiser’ fue captado realizando un polémico gesto hacia los hinchas ‘cremas’ mientras se retiraba a los vestuarios, lo que generó que personajes relacionados al fútbol salieran a opinar al respecto.

Carlos Galván arremetió contra Zambrano

Uno de los que salió al frente fue Carlos Galván, quien no se guardó y nada señaló que el defensor ‘blanquiazul’ debería empezar a preocuparse más por su equipo, porque desde que llegó a la Liga 1 no ha conseguido nada.

Que Carlos Zambrano trate de salir campeón con su equipo porque no ganó nada“, expresó el exfutbolista y capitán del cuadro ‘crema’ en el último programa de ‘A Presión’.

Final entre Universitario y Alianza Lima en 2023 (Difusión).

Cabe resaltar que, desde que el ‘León’ llegó a La Victoria, Alianza Lima no ha podido alcanzar ningún título nacional. Todo lo contrario, ha sido testigo del bicampeonato conseguido por su eterno rival.

Le mandó su ‘chiquita’ a Renzo Garcés

Posterior a ello, ‘El Negro’ no pudo evitar referirse a la agresividad con la que viene jugando Renzo Garcés, asegurando que se ha contagiado de Carlos Zambrano.

¿Desde cuándo Garcés se la quiere dar de guapo? Desde que esta con Carlos Zambrano, acaso se va a tomar con Zambrano o que. ¿Se contagia? Garcés en San Martín era un bebé de pecho”, expresó.

¡Expulsión vía VAR! El planchazo de Renzo Garcés a la espalda del Tunche Rivera en Universitario vs. Alianza Lima

