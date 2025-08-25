Los dos grandes ausentes de la convocatoria en la Selección Peruana: Óscar Ibáñez sorprendió al no llamarlos

La reciente convocatoria de la Selección Peruana ha generado gran expectativa y debate entre los aficionados y la prensa especializada. El periodista Kevin Pacheco, a través de su cuenta de Twitter, fue uno de los primeros en adelantar las novedades que marcarían esta lista de 27 jugadores, destacando regresos importantes y la ausencia de figuras clave. Quien calificó a un par de jugadores, como las principales ausencias, para abrir el debate seguramente.

Ausencias y regresos en la Selección Peruana

Según Pacheco, la lista incluye el esperado retorno de jugadores como Yoshimar Yotún, Jairo Concha, Alex Valera y Christofer Gonzáles. Estos futbolistas, con experiencia y un rol fundamental en sus respectivos clubes, se perfilan como piezas importantes para el esquema del director técnico. La inclusión de un joven talento como Alessandro Burlamaqui por primera vez en una convocatoria también ha captado la atención, señalando una posible renovación y la búsqueda de nuevas promesas para el futuro de la selección.

Por otro lado, la ausencia de Gianluca Lapadula y Bryan Reyna se debe, según el periodista, a su poca continuidad en sus clubes. Esta decisión resalta la prioridad del comando técnico de contar con jugadores en ritmo de competencia, un factor crucial para afrontar partidos de alta exigencia como los de las Eliminatorias Sudamericanas. El cuerpo técnico, liderado por Óscar Ibáñez, no ha podido contar con figuras de la talla de Paolo Guerrero y André Carrillo, ambos ausentes debido a lesiones.

Selección Peruana en gira internacional. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Hay una gran ausencia dentro de Perú

La recuperación de estos referentes es relevante para La Blanquirroja, y se espera su pronto regreso a las canchas. Un punto que ha generado particular interés es la nula consideración hacia Christian Cueva. A pesar de altibajos en su carrera, el ‘Aladino’ se mantiene como una de las figuras más importantes del Emelec en Ecuador. Su exclusión en la lista de convocados, a pesar de no estar en la liga local, es un claro indicio de la desconfianza del comando técnico en su talento y liderazgo.

La visión del entrenador de la Selección Peruana es clara: elegir a “lo mejor de lo mejor” para los próximos desafíos. Los partidos contra Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas no solo representan una oportunidad para despedirse del proceso actual con el mejor rendimiento posible, sino que también son cruciales para que los jugadores sigan siendo considerados dentro del proyecto a futuro. La preparación para estos encuentros se enfoca en afinar la estrategia y fortalecer el trabajo en equipo, buscando consolidar una base sólida para los próximos ciclos de la selección.