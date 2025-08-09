Llegó como figura a Alianza Lima, pero los hinchas ya no lo toleran tras mal partido ante Ayacucho FC: “Es muy limitado”

Alianza Lima logró un tremendo triunfo frente a Ayacucho FC. Los ‘blanquiazules’ pese a no tener uno de sus mejores partidos lograron superar a los ‘Zorros’. Esto les permitió sumar tres puntos y volver a la senda del triunfo que estaban extrañando. No obstante, el hincha espera mucho más de sus jugadores en la Liga 1 y hay uno que llegó como estrella, pero hoy es de los más criticados.

Este jugador de Alianza Lima no es otro que Gaspar Gentile. Llegó a Matute con la esperanza de ser un dolor de cabeza para las defensas rivales, pero ante Ayacucho FC no tuvo tanto impacto su presencia sobre el verde. Terminó siendo más un obstáculo para su mismo equipo que un apoyo en ataque. Esto ocasionó que varios hinchas no dejen de criticar su desempeño.

El mismo Néstor Gorosito se dio cuenta que no estaba generando el peligro que esperaba, por esa razón terminó sacándolo del partido. A los 62 minutos fue el primer cambio por Alan Cantero, así mismo Marco Huamán ingresó por otro de los jugadores que llegó desde Cienciano: Josué Estrada (otro que no tuvo un gran juego).

¿Qué dice el hincha de Gaspar Gentile tras su mal partido?

En las redes sociales el aficionado de Alianza Lima ha sido bastante crítico con el argentino nacionalizado peruano. Muchos esperaban mucho de él en un comienzo, debido a que llegaba para incomodar tanto a Eryc Castillo como Kevin Quevedo en el ataque. Pero hasta ahora no demuestra ser mejor que ninguno que estos dos jugadores.

El hincha terminó siendo muy crítico y se puede leer entre los comentarios por ejemplo la aclaración que es: “muy limitado“. Pero eso no es todo, sorprende un poco que le digan que es un “pica piedra más“. Por otro lado, uno fue bastante duro al mencionar que: “No es un refuerzo“, pues consideran que no está aportando lo necesario en el club.

Comentarios de los hinchas a Gaspar Gentile (Foto: X).

Los números de Gaspar Gentile en Alianza Lima

Desde que llegó a Matute el jugador nacido en Los Quirquinchos en Argentino ha disputado un total de seis encuentros (cinco por Liga 1 y uno por Copa Sudamericana). En este tiempo tan solo ha hecho un gol, no registra asistencias y todo esto logrado en 362 minutos.

Por otro lado, se conoce que su fichaje terminó costando a la ‘Tienda Blanquiazul’ la suma de 129 mil euros, lo que convertido al tipo de cambio actual en dólares nos deja la suma de 150 mil. Una suma alta que tuvieron que pagar para poder sacarlo del cuadro imperial de Cienciano. No obstante, por ahora no ha demostrado estar a la altura de los ‘íntimos’.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El próximo partido que tendrá Alianza Lima será frente a la Universidad Católica de Ecuador. Este encuentro es por el juego de ida de la Copa Sudamericana y se desarrollará en Lima, la fecha para la contienda es el miércoles 13 de agosto desde las 19:30 horas de Perú en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute‘.

