Sin duda alguna, la campaña internacional 2025 ha sido una de las más destacadas para Alianza Lima en los últimos años.

Si bien el cuadro ‘íntimo’ no logró meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana, su participación tanto en la Copa Libertadores como en el torneo continental no solo le dejó valiosas experiencias deportivas, sino también un jugoso ingreso económico que ayudará a reforzar el club a corto plazo.

A lo largo del año, el conjunto ‘blanquiazul’ fue superando etapas y obteniendo premios monetarios importantes, distribuidos por la CONMEBOL según su desempeño en cada instancia. A continuación, repasamos los montos ganados por el equipo de Néstor Gorosito.

Ganancias de Alianza Lima en torneos CONMEBOL 2025

A lo largo de su recorrido internacional, Alianza Lima acumuló un total de 6.63 millones de dólares, divididos de la siguiente manera:

Fases previas de la Copa Libertadores : USD 1.5 millones

: USD Fase de grupos de la Copa Libertadores : USD 3 millones

: USD Victoria ante Talleres (fase de grupos) : USD 330 mil

: USD Clasificación a Copa Sudamericana (tercer lugar del grupo) : USD 500 mil

: USD Clasificación a octavos de final de Sudamericana : USD 600 mil

: USD Clasificación a cuartos de final de Sudamericana: USD 700 mil

*Total acumulado: USD 6,630,000

Este ingreso representa uno de los más altos que ha recibido la institución en una sola temporada internacional y podría marcar un punto de quiebre en la planificación financiera de cara a 2026.

Un crecimiento internacional que también rinde en lo económico

Aunque Alianza Lima no logró el objetivo de clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, su campaña ha sido considerada comouna de las mejores a nivel internacional en la historia del club.

El equipo no solo logró competir con solvencia, sino también recuperar el protagonismo en el continente y a la vez, dejar en alto el nombre del fútbol peruano.

