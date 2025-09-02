Es tendencia:
La tabla de posiciones sin Ayacucho: Representantes de la FPF deslizan que también sería dado de baja de Liga 1…

Ayacucho FC sería el próximo en irse a la baja y cambiar por completo la tabla de posiciones.

Ayacucho FC se iría a la baja.
© Liga 1Ayacucho FC se iría a la baja.

Muy malas noticias para el fútbol peruano que volvería a sufrir un cambio importante en pleno campeonato. Resulta que se ha conocido que existe una gran posibilidad que Ayacucho FC termine dejando el campeonato muy pronto. Produciendo un cambio importante en la tabla de posiciones y también en el calendario.

Hay que mencionar que la vuelta de los ‘Zorros’ al fútbol peruano se dio por medio de un un fallo en el Poder Judicial. Una jugada que hoy pone en riesgo el campeonato con cambios sobre la marcha. Binacional también hizo esta acción, pero terminó perjudicando a todos, pues ya no sigue más en la Liga 1, tras recibir un fallo en contra en pleno campeonato.

Ahora, con otro equipo menos en el campeonato la tabla de posiciones sufrirá una nueva variación, debido a que sus partidos se contarán como no jugados. Restando puntos a los clubes que terminaron ganando contra ellos.

Así quedaría la tabla sin Ayacucho FC en la Liga 1

Para comenzar tenemos que ver como quedaría todo en este Torneo Clausura que se viene desarrollando con mucha inestabilidad.

Tabla de posiciones Torneo Clausura:

#EquiposPJDGPuntos
1Universitario7715
2Sporting Cristal61114
3Cusco FC5613
4Deportivo Garcilaso7513
5Alianza Universidad7010
6Alianza Lima619
7Los Chankas6-49
8Cienciano628
9ADT7-67
10Alianza Atlético516
11Sport Huancayo6-26
12FBC Melgar6-26
13Juan Pablo II6-26
14Comerciantes Unidos6-35
15Atlético Grau6-34
16Sport Boys6-73
17UTC5-42
18Ayacucho FC
19Binacional

Por otro lado, también se daría un cambio enorme en lo que es la Tabla del Acumulado. Para comenzar estos dos clubes quedarían fuera del torneo, dejando solo un cupo para el descenso en este certamen.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2025:

1Universitario253354
2Cusco FC232047
3Sporting Cristal241846
4Alianza Lima241346
5Deportivo Garcilaso251440
6Alianza Atlético231140
7FBC Melgar24637
8Sport Huancayo24036
9Los Chankas24-432
10Cienciano24631
11ADT25-1231
12Atlético Grau24-426
13Juan Pablo II24-1025
14Sport Boys24-923
15Alianza Universidad24-1721
16UTC23-2121
17Comerciantes Unidos24-1716
18Ayacucho FC
19Binacional

¿Cuándo Ayacucho FC perderá la categoría?

En una entrevista por a Carlos Cora, representante de la FPF, hizo la revelación de lo que le espera a Ayacucho FC. En Diario Jornada dio a conocer que todo indica que los ‘zorros’ seguirían el mismo camino que Binacional que hoy está expulsado de todo torneo deportivo de parte de la Federación.

Es muy probable que se repita la misma experiencia que con Binacional, porque los argumentos son muy parecidos. Binacional decía que tenía que jugar la Primera División cuestionando la tabla del 2023. En el caso de Ayacucho FC está demorando unas semanas más pero ya está en cierre. La audiencia se va a llevar a cabo sí o sí y los jueces van a tener que tomar la decisión”, sostuvo.

