La tabla de posiciones sin Ayacucho: Representantes de la FPF deslizan que también sería dado de baja de Liga 1…

Muy malas noticias para el fútbol peruano que volvería a sufrir un cambio importante en pleno campeonato. Resulta que se ha conocido que existe una gran posibilidad que Ayacucho FC termine dejando el campeonato muy pronto. Produciendo un cambio importante en la tabla de posiciones y también en el calendario.

Hay que mencionar que la vuelta de los ‘Zorros’ al fútbol peruano se dio por medio de un un fallo en el Poder Judicial. Una jugada que hoy pone en riesgo el campeonato con cambios sobre la marcha. Binacional también hizo esta acción, pero terminó perjudicando a todos, pues ya no sigue más en la Liga 1, tras recibir un fallo en contra en pleno campeonato.

Ahora, con otro equipo menos en el campeonato la tabla de posiciones sufrirá una nueva variación, debido a que sus partidos se contarán como no jugados. Restando puntos a los clubes que terminaron ganando contra ellos.

Publicidad

Publicidad

Así quedaría la tabla sin Ayacucho FC en la Liga 1

Para comenzar tenemos que ver como quedaría todo en este Torneo Clausura que se viene desarrollando con mucha inestabilidad.

Tabla de posiciones Torneo Clausura:

# Equipos PJ DG Puntos 1 Universitario 7 7 15 2 Sporting Cristal 6 11 14 3 Cusco FC 5 6 13 4 Deportivo Garcilaso 7 5 13 5 Alianza Universidad 7 0 10 6 Alianza Lima 6 1 9 7 Los Chankas 6 -4 9 8 Cienciano 6 2 8 9 ADT 7 -6 7 10 Alianza Atlético 5 1 6 11 Sport Huancayo 6 -2 6 12 FBC Melgar 6 -2 6 13 Juan Pablo II 6 -2 6 14 Comerciantes Unidos 6 -3 5 15 Atlético Grau 6 -3 4 16 Sport Boys 6 -7 3 17 UTC 5 -4 2 18 Ayacucho FC – – – 19 Binacional – – –

Por otro lado, también se daría un cambio enorme en lo que es la Tabla del Acumulado. Para comenzar estos dos clubes quedarían fuera del torneo, dejando solo un cupo para el descenso en este certamen.

Publicidad

Publicidad

Tabla Acumulada de la Liga 1 2025:

1 Universitario 25 33 54 2 Cusco FC 23 20 47 3 Sporting Cristal 24 18 46 4 Alianza Lima 24 13 46 5 Deportivo Garcilaso 25 14 40 6 Alianza Atlético 23 11 40 7 FBC Melgar 24 6 37 8 Sport Huancayo 24 0 36 9 Los Chankas 24 -4 32 10 Cienciano 24 6 31 11 ADT 25 -12 31 12 Atlético Grau 24 -4 26 13 Juan Pablo II 24 -10 25 14 Sport Boys 24 -9 23 15 Alianza Universidad 24 -17 21 16 UTC 23 -21 21 17 Comerciantes Unidos 24 -17 16 18 Ayacucho FC – – – 19 Binacional – – –

¿Cuándo Ayacucho FC perderá la categoría?

En una entrevista por a Carlos Cora, representante de la FPF, hizo la revelación de lo que le espera a Ayacucho FC. En Diario Jornada dio a conocer que todo indica que los ‘zorros’ seguirían el mismo camino que Binacional que hoy está expulsado de todo torneo deportivo de parte de la Federación.

“Es muy probable que se repita la misma experiencia que con Binacional, porque los argumentos son muy parecidos. Binacional decía que tenía que jugar la Primera División cuestionando la tabla del 2023. En el caso de Ayacucho FC está demorando unas semanas más pero ya está en cierre. La audiencia se va a llevar a cabo sí o sí y los jueces van a tener que tomar la decisión”, sostuvo.

Publicidad

Publicidad

ver también Alianza Lima a punto de perder a Renzo Garcés ¿se le viene importante sanción?