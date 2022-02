Gianluca Lapadula parece que se quedará otra temporada más en el Benevento, pero hay 4 países que aún no cierran el libro de pases

4 países dónde no cerró el mercado de pases y aún puede ir Lapadula lejos de Benevento

Gianluca Lapadula podría quedarse sin salir del Benevento, ya que la gran mayoría de libros de fichajes de diferentes partes del mundo han cerrado. El delantero peruano no ha tenido continuidad en el cuadro de ‘Los Brujos’, ya que su técnico Fabio Caserta no lo ha tomado en cuenta, por lo que el atacante ya no jugaría en el cuadro de la Serie B.

+ Con Callens, Tapia y Gallese, los 9 jugadores que están en capilla para duelo ante Uruguay

+ Liberman se deshizo en elogios hacia Perú: "Tiene armado un gran equipo"

+ Las 3 alternativas que tiene Gareca para reemplazar a Christian Cueva

El delantero de la Selección Peruana aún tendría opciones por si es que cuenta con ofertas de los países en los que aún no se ha cerrado el libro de pases. El periodista Franz Tamayo publicó en su cuenta de Twitter lo referente a ‘El Bambino’: “Se cerró el libro de fichajes en Italia y varias ligas de Europa. Gianluca Lapadula sigue siendo jugador del Benevento. Acá algunas fechas límites de campeonatos que aún no cierran su ventana: 8 de febrero – Turquía, 22 de febrero – Rusia, 2 de marzo – Ucrania y 12 de abril – Brasil”, indicó el comunicador.

La falta de fútbol le puede pasar factura al futbolista y el Benevento no tiene en sus planes hacerlo jugar a Gianluca Lapadula, por si se llegase a quedar en el club. Cabe resaltar que tiempo atrás se habló sobre la posibilidad de que el atacante pueda llegar al Atlético Mineiro de la liga brasileña que aún no cierra su mercado de pases. Esta podría ser una magnífica oportunidad para ‘Lapagol’, si es que se llegase a presentar de manera concreta.

De momento, el delantero se encuentra concentrado al 100% con la Selección Peruana, en el duelo de este martes 1 de febrero en el estadio Nacional de Lima, frente a Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas. De lograr la victoria, los dirigidos por Ricardo Gareca estarían cada vez más cerca de llegar al Mundial de Qatar 2022.

¿Cuándo juega Perú ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas?

Ubicándose actualmente cuartos en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, la Selección Peruana enfrentará el último cotejo de la trascendental fecha doble. Ganando primero ante Colombia en condición de visita, la bicolor jugará el primero de febrero en el estadio Nacional de Lima ante Ecuador, a las 9:00 PM.