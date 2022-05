Zambrano habló sobre su presente en Boca: "Me encantaría quedarme"

Carlos Zambrano fue muy criticado en Argentina luego de sus declaraciones sobre pensar en el retiro. Algo que no le gustó a los hinchas y dirigentes de Boca Juniors, ya que los ‘Xeneizes’ vienen peleando por clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores. En el programa A Presión hicieron referencia de la entrevista que tuvo el ‘León’ con IP, donde destacó lo que significa la camiseta ‘Azul y oro’ para él.

"Me gustaría disfrutar todo lo que pueda aquí en el club, me siento muy cómodo en el equipo, estoy muy contento y si se da la oportunidad de quedarme un tiempo más, me encantaría", declaró Carlos Zambrano sobre su presente en Boca Juniors, equipo acostumbrado a levantar copas y donde siempre se le pide al futbolista entregar el 200% en cada partido.

El pasado martes 10 de junio, Carlos Zambrano estuvo presente durante los 90 minutos en el partido frente a Defensa y Justicia por los cuartos de final en la Copa de la Liga, donde finalmente los dirigidos por Sebastián Battaglia lograron clasificar a as semifinales del torneo. El defensor de la Selección Peruana tuvo un muy correcto desempeño en el cotejo.

Carlos Zambrano actualmente es habitual titular en la saga central, donde viene demostrando de lo que está hecho en el torneo argentino como en la Copa Libertadores, certamen que es una obsesión para Boca Juniors y que esperan conquistar en esta edición con Luis Advíncula y el ‘Kaiser’ en sus filas, quienes son parte de los refuerzos para los ‘Xeneizes’.