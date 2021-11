Johan Fano después de la victoria en su debut como entrenador del Águilas Doradas, viene conversando con la prensa. En esta oportunidad tuvo una charla con 'Willax Deportes', y señaló que lo compararon con Gianluca Lapadula.

Aunque suene sorprendente, así lo detalló 'El Gavilán' sin ningún problema: "Muchos periodistas acá de Colombia lo comparan conmigo en la época que yo jugaba. Por la entrega, el sacrificio, pelear cada balón, las diagonales, fortaleza anímica, pero lo más importante es que él está siendo útil a la selección y eso está bien".

Una vez más, el ex delantero de la Selección Peruana explicó que nunca tuvo diferencias con 'El Bambino', eso fue un malentendido precisó: "No lo había visto jugar, no lo conocía y no sabía quién era, entonces no podía verter una opinión de alguien que no conozco".

Finalmente, culminó elogiándolo por su buen comportamiento, talento dentro del campo, y ese sentimiento que generó con el hincha peruano: "Hoy por hoy, me parece que su rendimiento ha sido importante y le ha caído bien al grupo". Bien por Johan Fano, que hace carrera en Colombia.