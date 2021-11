Martin Liberman se hizo tendencia en nuestro país por su participación en 'Movistar Deportes'. Tras su participación en el programa deportivo 'Al Ángulo', donde criticó el desempeño de Luis Advíncula y Carlos Zambrano en Boca Juniors. 'El Colorado' dejó frases bastante sorprendentes.

Calificando a ambos jugadores duramente por su bajo rendimiento, dejando en claro que todavía no demuestran lo que deberían en tienda 'xeneize'. Sin embargo, eso no quedó ahí, porque una vez terminada la emisión del magazine, la situación se hizo mucho más grande en las redes sociales.

El comentarista del programa, Jose Chavarri en su cuenta de Twitter colocó una reflexión al respecto, sin decir nombres: "Para opinar sobre un futbolista hay que tener argumentos sólidos. Luego, podemos estar o no de acuerdo. Es cierto que todos tenemos derecho a opinar, pero para criticar no basta solo con hacerlo desde "un estilo" o el “no me gusta". El periodismo no trata de eso, es mucho más".

Automáticamente, los hinchas peruanos del periodista Martín Liberman lo buscaron y le trasladaron el mensaje del exfutbolista. A lo que la respuesta fue muy fuerte por parte del ex conductor de 'Debate Final' en el desaparecido 'Fox Sports Argentina'. Ojo a lo puesto por el amigo de Cristiano Ronaldo.

"¿Querés un debate abierto de fútbol? Mirá la charla que doy el martes. Sos un desagradecido. ¿Encima que dispenso mi tiempo me “cuestionas” en twitter sin arrobarme? No tenés 1 código maestro. Saludos". Dejando en claro que no le gustó para nada la posición de Jose Chavarri, quien no lo encaró cuando lo tuvo enfrente por la noche en el 'canal 3'.