La décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 arrancó este viernes 2 de agosto, con el empate 1-1 entre Ayacucho FC y Sport Boys. Mientras que hoy (sábado), Sporting Cristal goleó 3-0 a Deportivo Municipal en el estadio Iván Elías Moreno, triunfo con el que se recompone tras el último empate ante César Vallejo.

Prosiguiendo con la jornada sabatina, Cienciano recibía a Carlos A. Mannucci en el estadio Garcilaso de la Vega. En este partido, el 'Papá' venció al 'tricolor' por 2-0 y se metió de lleno en la pelea del Clausura. Y no solo eso, sino que también trepó a la tercera posición de la tabla acumulada, y empezó a soñar con la Copa Libertadores 2023.

Cabe resaltar que este domingo a las 3:30 p.m. se jugó el partido entre los 'compadres' que significó el segundo clásico del año, con triunfo de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima en un partido muy interesante. Donde la figura principal fue Alexander Succar por todo lo que batalló y anotó al final. Con el resutlado parcial 2-0 para los dirigidos por Carlos Compagnucci, así se movió todo este último domingo 4 de septiembre.

El resto de la jornada lo completarán Cantolao vs. UTC, Carlos Stein vs. Sport Huancayo y ADT vs. Atlético Grau. No obstante, aquí no acaba la décima jornada, ya que el día lunes, Binacional recibirá a Alianza Atlético en Juliaca. Recordemos que en esta jornada el equipo que descansa es la Universidad San Martín. A continuación, podrás ver EN VIVO la tabla actualizada del Torneo Clausura 2022.