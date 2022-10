No va más en Universitario: Alberto Quintero no seguirá en la 'U' para el 2023

Este jueves 27 de octubre, Alberto Quintero recibió su nacionalidad peruana en una ceremonia realizada en la sede de Migraciones en Breña. Por lo expuesto, a partir del próximo año, el jugador ya no ocupará plaza de extranjero en la Liga 1.

No obstante, esta noticia no es favorable del todo para Universitario de Deportes, debido a que el jugador no continuará en el club merengue para el 2023. No obstante, el popular 'Chiquitín' seguirá jugando en el torneo peruano.

De acuerdo a la información de Gustavo Peralta, el delantero panameño vestirá la camiseta de Cienciano el próximo año. Asimismo indicó que el acuerdo se hará oficial cuando concluya su contrato con la entidad crema.

Adicionalmente, la información fue contrastada por el reportero panameño José Miguel Dominguez, quién dio validez a lo indicado por Gustavo Peralta. El reconocido 'Chepe Bomba' reafirmó que Alberto Quintero seguirá con su carrera en el equipo imperial.

De esta manera, el futbolista se despide de Universitario, equipo al que llegó en el 2019, y donde lamentablemente nunca logró salir campeón; sin embargo, dejó buenos recuerdos en la institución por todos los goles y asistencias que marcó en el transcurso de este tiempo.