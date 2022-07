Una fuerte polémica se armó en el fútbol peruano, con Paolo Guerrero como protagonista, debido a que el goleador de la selección nacional acusa a periodistas, diciendo que les pagan para hablar mal de él.

Los apuntados son Gonzalo Núñez y Erick Osores, quienes le respondieron con todo al Depredador, en el programa Fútbol en América, donde el más duro fue Núñez, quien piensa en llevar a juicio al jugador.

"Yo creo que sí le haré un juicio, porque así nomás no puedes decir esas cosas ¿o lo perdono porque es Paolo?. Él se siente tan importante que siente que se va a armar un complot para que nosotros recibamos plata, eso es tonto y ser niño. Pensamiento infantil. Por lo menos, que diga que se equivocó y eso hablaría bien de Paolo, pero como su orgullo es gigante, no lo va a hacer, y la verdad creo que merecemos una rectificación", dijo el profesional.

Erick Osores, en tanto, tuvo otro discurso: "Paolo, te digo una cosa, tu metiste a la cárcel a Magaly Medina porque no pudo probar algo contra ti, y la vida da vuelta, hoy en día, Gonzalo y yo podemos ir contra ti porque no podrías probar jamás que nosotros recibimos plata. Entonces, Paolo, yo entiendo que te has molestado, pero alguien tiene que llevarte a ti a que no te vayas de boca tan fácil".

Aunque luego recalcó que "yo la verdad no lo voy a enjuiciar", muy contrario a lo que piensa Núñez, quien planea ir a tribunales.

La polémica entre los periodistas y Paolo Guerrero sigue creciendo y al parecer no tiene fecha de fin.