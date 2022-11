Gabriel Costa se consagró campeón de la Primera División de Chile con Colo Colo. El peruano a lo largo de la temporada cumplió un rol importante y fue uno de los que más contribuyó con goles y asistencias dentro del equipo.

No obstante, el futuro del ex Alianza Lima sigue siendo incierto en la institución, puesto que su contrato está a puertas de finalizar, y hasta el momento, no se ha oficializado una renovación entre ambas partes.

A raíz de esto, surgió la posibilidad de que el peruano retornaría a la Liga 1 para el 2022. Asimismo, se informó que Sporting Cristal y Universitario serían los equipos que estarían interesados en contar con sus servicios.

Sin embargo, la perspectiva del jugador es otra, ya que en una reciente entrevista con ESPN confesó que quiere quedarse en Colo Colo porque se siente muy cómodo. De esta manera, rechazaría la posibilidad de jugar el próximo año por dos de los grandes del fútbol peruano

"Me quiero quedar, yo ya lo remarqué. Estoy muy cómodo acá, pero hay que esperar, nada más. Evalúo más al equipo porque es el que juega en general. Uno trata de aportar desde donde le toca y por suerte pudimos hacer el gol”, concluyó el popular 'Gabi' Costa.