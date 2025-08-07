A pedido de Juan Reynoso: El refuerzo de Selección Peruana que podría llegar a FBC Melgar

Juan Reynoso fue anunciado como nuevo director técnico de FBC Melgar hace unos días. Si bien todavía no ha podido debutar en este Torneo Clausura 2025, se espera que en su arribo a Arequipa pueda plasmar la idea de juego que siempre pregona para levantar al equipo, además de cerrar algún refuerzo importante como sería el caso de un exdelantero de la Selección Peruana.

Durante las últimas horas se pudo conocer la información de que Santiago Ormeño estaría en carpeta para llegar a ponerse la camiseta rojinegra de FBC Melgar. A pedido de Juan Reynoso, el atacante mexicano-peruano podría aprovechar al máximo que actualmente es agente libre y así cerraría un regreso a la Liga 1 que sin duda alguna sorprendería a más de uno.

“Creo y sospecho que Santiago Ormeño podría tener la oportunidad de ir a Melgar. Según la información que poseo, Ormeño podría unirse a Melgar tras su desvinculación del club chino. No es la única opción que tiene en el fútbol peruano, pero cuenta con una posibilidad en Melgar, según lo que he podido averiguar”; reveló el comunicador Gustavo Peralta en las pantallas de ‘L1 MAX’.

El complicado momento que le tocó vivir a Santiago Ormeño en China

Santiago Ormeño llegó hace unos meses a las filas del Qingdao Hainiu de la Superliga China y su estadía no terminó siendo la mejor de todas. Tras una complicada lesión que lo alejó de los campos de juego, el delantero acusó al club de negligencia médica y de haber quitado su registro de jugador para contratar a otro extranjero mientras él se mantenía en recuperación de uno de sus tobillos.

Esta situación ha desencadenado en que hoy en día el popular ‘Ormedeus’ se encuentre sin equipo y a la espera de una oferta que le permita volver a reencontrarse con sus mejores versiones en un campo de juego. Veremos qué tanto podrían avanzar las gestiones de la directiva de FBC Melgar ahora que Juan Reynoso liderará el primer equipo y que conoce muy bien al ‘9’ de su paso por el fútbol mexicano y también de la Selección Peruana.

Los detalles sobre el arribo de Juan Reynoso a FBC Melgar y su equipo de trabajo

La nueva era de Juan Reynoso como director técnico de FBC Melgar iniciará el próximo lunes 11 de agosto cuando oficialmente sea presentado en sociedad en la ciudad de Arequipa frente a los medios deportivos locales. No obstante, el ‘Cabezón’ estará presente en las tribunas del Estadio Alberto Gallardo cuando el equipo characato enfrente a Sporting Cristal en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025.

En cuanto al equipo de trabajo que estará al lado del estratega nacional en esta etapa al mando del cuadro arequipeño, se conoció por medio del periodista deportivo Kevin Pacheco que Pablo Zegarra será el asistente principal del comando técnico. Además, el uruguayo Martín Correa será uno de los preparadores físicos y Rosalio Díaz ejercerá como analista de videos.

