¿A pedido de Paulo Autuori? Las 2 figuras de Cienciano que podrían ser fichados por Sporting Cristal: “Interesan y mucho”

Tras haber fracasado en el intento de salir campeones de la Liga 1 2025, todo parece indicar que la directiva de Sporting Cristal empieza a visualizar la próxima temporada en cuanto al análisis de posibles fichajes. Si bien aún quedan un par de jornadas en el campeonato regular, se han filtrado dos nombres que hoy en día militan en Cienciano y que podrían llegar al Rímac pensando en el 2026 al incluso no ocupar plaza de extranjeros en la plantilla.

Publicidad

Publicidad

Estamos hablando de Beto Da Silva y Santiago Arias. El delantero nacional y el volante uruguayo, quien por cierto ya realizó los trámites correspondientes y en la actualidad disputa el torneo local como un peruano más, vienen sonando con fuerza para reforzar a Sporting Cristal. Eso sí, todavía no hay nada confirmado al respecto y se espera el término del campeonato para tomar una decisión de negociación entre las partes implicadas.

“Santiago Arias y Beto Da Silva interesan (y mucho) en Sporting Cristal. El volante uruguayo obtuvo nacionalidad peruana y no ocupa plaza de extranjero. Por su parte, el entorno del delantero no ve con malos ojos regresar al Rímac. Todo se define tras el cierre del Clausura”; fue la más reciente información que compartió el comunicador César Cusirramos y con lo cual queda claro que en la interna del equipo rimense empiezan a ver con mejores ojos a jugadores del ámbito local.

Fuente: @CusirramosCesar

Publicidad

Publicidad

¿Santiago Arias y Beto Da Silva llegarían a Sporting Cristal para ser titulares?

En principio, hasta ahora no se conoce si el interés por parte de Sporting Cristal respecto a los fichajes de Santiago Arias y Beto Da Silva sean un pedido explícito del profesor Paulo Autuori o en todo caso es una evaluación correspondiente al área deportiva de la dirigencia, es decir que hablaríamos de Julio César Uribe y Gustavo Zevallos. Dicho esto, ambos jugadores llegarían al Rímac a pelear un puesto de titular y así empezar a ganarse un nombre.

En el caso del volante uruguayo nacionalizado peruano, sabemos de sus enormes condiciones y de que incluso fue sondeado para otros equipos de la capital en este 2025, pero el mediocampo de Sporting Cristal está muy bien poblado y habría que ver también qué jugadores continuarían de cara al próximo año. En cuanto al extremo, disputaría un lugar con Santiago González y Maxloren Castro ya que es muy probable que los dos se mantengan en el plantilla.

ver también ¿Se va Paulo Autuori? Revelan que en Sporting Cristal hubo reuniones con otros entrenadores

Fuente: Sporting Cristal

Publicidad

Publicidad

Los números de Santiago Arias y Beto Da Silva en esta temporada 2025

Vistiendo la camiseta de Cienciano en lo que va de la presente temporada 2025, contando Liga 1 y Copa Sudamericana, Santiago Arias lleva un total de 32 partidos con 1 gol y 1 asistencia en 2.406 minutos de competencia; mientras que Beto Da Silva ha jugado 35 partidos con 4 goles y 4 asistencias en 1.731 minutos en cancha. Es decir, ambos jugadores han sido muy regulares en el equipo imperial, así que en la previa indicarían que serán buenos refuerzos para Sporting Cristal si es que la directiva realiza las gestiones respectivas para contratarlos.

DATOS CLAVES