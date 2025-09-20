¿A qué hora juegan UTC vs. Universitario en Trujillo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes volverá a la acción en la Liga 1 2025, pero no en el escenario habitual. El duelo ante UTC no se jugará en la altura de Cajabamba, sino en la ciudad de Trujillo, lejos de la tradicional localía del ‘Gavilán’.

UTC decidió cambiar de estadio para enfrentar al cuadro ‘crema’ principalmente por un tema económico, ya que el escenario de Trujillo ofrece mayor capacidad de público que el estadio Germán Contreras de Cajabamba.

Cabe resaltar que, la ‘U’ intentará volver a la cima del Clausura, aprovechando que disputará su partido antes que el actual líder, Cusco FC, en esta décima fecha. Para este encuentro, el equipo de Jorge Fossati aún no podrá contar con Anderson Santamaría por lesión.

A qué hora juega UTC vs. Universitario

El duelo entre ‘merengues’ y ‘cajamarquinos’, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, se llevará a cabo este sábado 20 de septiembre. De acuerdo a la programación anunciada por la organización, el encuentro tiene previsto iniciar a las 19:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 20:00 horas. Por último, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la transmisión irá desde las 21:00 horas.

Dónde ver UTC vs. Universitario

Uno de los cotejos más importantes de la fecha será transmitido a través de las pantallas de L1 Max bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Asimismo, el contenido estará disponible en la plataforma de streaming L1 Play.

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles del vibrante compromiso, así como también los goles, las declaraciones de los protagonistas y mucho más.

