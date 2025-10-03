¡Directo a la FPF! El respaldo de Ricardo Gareca al comentario de Renato Tapia: “No agacha la cabeza”

Una de las ausencias que más sorpresa generó en la más reciente convocatoria de la Selección Peruana es Renato Tapia. El volante nacional representa ser uno de los líderes más importantes en el equipo y todavía tiene chances de seguir compitiendo de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lo más probable es que haya quedado fuera tras el comentario que mandó hace unos días por redes sociales y ahora Ricardo Gareca lo defendió.

Resulta que en este recambio generacional que pretende la Federación Peruana de Fútbol, tranquilamente la presencia de algunos referentes y consagrados le hubieran caído de maravilla a la interna del grupo por un tema de liderazgo y experiencia, pero no fue así. Todo parece indicar que los encargados, entre ellos Manuel Barreto y Jean Ferrari, se tomaron el asunto de manera muy personal y evidenciaron un malestar que se deja entrever ya que nadie sale a aclarar algo.

Frente a este escenario es que recientemente Ricardo Gareca fue consultado por la expresión de Renato Tapia luego de anunciarse que Manuel Barreto sería el entrenador interino de la Selección Peruana para los amistosos internacionales de este año 2025. El estratega nacional respaldó completamente el hecho de que un referente del equipo salga a dar su punto de vista y no agache la cabeza al emitir una opinión, siempre y cuando lo haga de forma respetuosa y como se debe.

Fuente: @renatotapiac

Así fue el respaldo de Ricardo Gareca hacia Renato Tapia

“¿Cuál es el criterio? No opinar. Es decir, ¿el jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? ¿Cuál es la opinión de un referente? Porque Tapia es un referente sin dudas, que no solamente ha conseguido logros para su país, ha sido un líder en todo momento y puede dar una opinión”; comentó en primera instancia Ricardo Gareca en una entrevista bastante comentada de hace algunas horas con el medio digital ‘Pase Filtrado‘ respecto a las expresiones del volante.

Siguiendo en esta misma línea, el popular ‘Tigre‘ no quiso dejar pasar la oportunidad para evidenciar y dejar muy en claro que los profesionales del fútbol pueden expresas sus sensaciones sin ningún problema “Cualquiera puede. Después se arreglará en un ambiente privado, se dirá lo que se piensa y se arreglará, pero en todas partes del mundo los jugadores opinan, no agachan la cabeza. Quien lo hace es aquel que no tiene personalidad y dice todo que sí”.

¿Renato Tapia volverá a la Selección Peruana en un futuro cercano?

Lo más probable es que, luego de los inconvenientes que generó con su comentario en la interna de la Federación Peruana de Fútbol, mientras Manuel Barreto se mantenga como entrenador interino la presencia de Renato Tapia esté alejada de las planificaciones estelares. Eso sí, apenas se conozca al comando técnico y que trabaje rumbo al siguiente proceso clasificatorio, de todas maneras sería importante la presencia de un volante que con 30 años de edad todavía tiene mucho para darle futbolísticamente a la Selección Peruana.

Fuente: La Bicolor

