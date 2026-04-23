Álex Valera volvió al gol y así quedó la tabla de goleadores de la Liga 1 en Perú

A falta de un partido para completar la fecha 10 que estaba pendiente en el Torneo Apertura 2026, se movió la tabla de goleadores de la Liga 1. El doblete que le marcó a Deportivo Garcilaso en el triunfo 4-1 de Universitario le permitió a Álex Valera subir algunos puestos. Aún así, todavía está detrás del máximo artillero, Carlos Garcés, que puede anotar con Cienciano.

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Valera llevaba cinco partidos (contando dos por Copa Libertadores) sin convertir. Su última anotación había sido el 14 de marzo ante UTC en el triunfo por 2-0 por la fecha 7 del Torneo Apertura. Ahora, con sus dos goles ante Garcilaso, se permite subir en la tabla de goleadores del fútbol peruano en esta temporada.

De todas maneras, ‘Nazario’ sigue aún por detrás del máximo goleador de la Liga 1. Carlos Garcés, quien está en un buen momento con Cienciano, tiene nueve anotaciones en 10 partidos jugados. Tiene la posibilidad de seguir sumando este jueves cuando su equipo enfrente a Los Chankas.

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El goleador de la ‘U’ está en segundo lugar con sus siete tantos, pero acompañado por otros delanteros: Hernán Barcos de FC Cajamarca, que no levanta cabeza, y Facundo Callejo, de irregular momento con Cusco FC.

En tanto, con seis goles aparecen jugadores importantes como Alejandro Hohberg (Cienciano), Franco Torres (Los Chankas) y Eryc Castillo (Alianza Lima). Y, por detrás, con cinco anotaciones quedaron Jhonny Vidales (FBC Melgar), Abdiel Ayarza (Los Chankas) y Neri Bandiera (Cienciano del Cusco).

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Tabla de goleadores de la Liga 1 Perú 2026

POS NOMBRE EQUIPOS PJ GOLES 1 Carlos Garcés Cienciano 10 9 2 Alex Valera Universitario 11 7 3 Hernán Barcos FC Cajamarca 11 7 4 Facundo Callejo Cusco FC 11 7 5 Alejandro Hohberg Cienciano 10 6 6 Franco Torres Los Chankas 10 6 7 Eryc Castillo Alianza Lima 10 6 8 Jhonny Vidales FBC Melgar 11 5 9 Neri Bandiera Cienciano 10 5 10 Abdiel Ayarza Los Chankas 10 5

Así se juega la próxima fecha del Torneo Apertura 2026

Tras Los Chankas vs. Cienciano, que se juega este jueves 23 de abril, se jugará la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Todo comenzará el próximo sábado 25 de abril y terminará el lunes 27. A continuación, los partidos:

SÁBADO 25 DE ABRIL

CD Moquegua vs. FC Cajamarca | 13:00 horas | Estadio 25 de Noviembre.

Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal | 15:30 horas | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.

Sport Boys vs. Juan Pablo II College | 19:00 horas | Estadio Miguel Grau del Callao.

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DOMINGO 26 DE ABRIL

UTC vs. Cienciano | 11:00 horas | Estadio Héroes de San Ramón.

Cusco FC vs. Sport Huancayo | 13:15 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Atlético Grau vs. Alianza Lima | 15:30 horas | Estadio Mansiche de Trujillo.

Universitario vs. Alianza Atlético | 18:00 horas | Estadio Monumental U Marathon.

LUNES 27 DE ABRIL

ADT vs. Los Chankas | 15:00 horas | Estadio Unión Tarma.

Deportivo Garcilaso vs. FBC Melgar | 19:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La fecha 12 en detalle (X @Liga1TeApuesto).