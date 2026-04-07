Antes de enfrentar a Deportes Tolima, Universitario recibió la sanción del Estadio Monumental por racismo

Universitario de Deportes fue sancionado por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF. Esto debido al incidente por racismo que hubo en el partido frente a UTC en el Estadio Monumental. Esta decisión se dio a conocer solo minutos antes del duelo contra Deportes Tolima.

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Se pudo conocer la sanción que recibe el cuadro ‘crema’ por un acto racista por parte de la hinchada contra jugadores del cuadro cajamarquino. Los cuales van desde un castigo económico hasta una sanción a la capacidad de una de sus tribunas.

No obstante, en este caso el cuadro ‘crema’ tiene la opción de apelar a la decisión tomada. Así que podría llegar a tener la oportunidad de responder y salvarse de una sanción. eso sí, tendría que ser antes de los 5 días hábiles para que pueda tener el tiempo de defenderse.

Sanción a Universitario de Deportes (Foto: LFPP).

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Hablamos que el cuadro de Javier Rabanal tendría que pagar una multa de 5 UIT, la cual si podemos sacar cuentas equivale a S/27,500. Siendo una suma de dinero bastante fuerte la que tendrá que pagar, así como también no poder usar el aforo completo para el siguiente partido que tengan de locales.

¿Cuál fue el acto racista por el cual se sanciona a Universitario?

Esto ocurrió en los minutos finales del duelo que tuvo Universitario de Deportes ante UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura. En este caso, los jugadores del ‘Gavilán’ se quejaron con el árbitro Michael Espinoza por comentarios y sonidos racistas que provenían de la tribuna sur del Estadio Monumental.

Luego de poder escuchar lo que se decía en la tribuna, el árbitro no dudó en activar el protocolo contra el racismo. Con ello la Comisión Disciplinaria tomó rienda suelta para poder indagar sobre el tema y así encontrar a los responsables de este ataque contra los jugadores cajamarquinos.

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