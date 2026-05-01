Así se jugará la Fecha 13 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 se juega este fin de semana y promete diversas emociones en todo el territorio nacional. Con partidos muy importantes en la lucha por los primeros lugares y otros que prometen mucho en los equipos que pelean en la parte más abajo de la tabla de posiciones, a continuación podrás conocer todos los detalles de esta nueva jornada.

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Entre los encuentros más esperados, no hay duda alguna de que Alianza Lima vs. CD Moquegua en el Estadio Alejandro Villanueva genera mucha expectativa en la previa. Los íntimos tienen la enorme oportunidad de mantenerse en lo más alto del campeonato, sobre todo cuando tiene el total favoritismo de quedarse con el triunfo gracias al buen rendimiento que vienen mostrando.

Otro de los partidos para tener en cuenta es el que sostendrán Juan Pablo II vs. Universitario de Deportes en el Estadio Mansiche. Veremos si la mejoría de los merengues se mantiene frente a un equipo norteño que pretende dar un golpe sobre la mesa. Finalmente, Los Chankas recibirá a Deportivo Garcilaso en la ciudad de Andahuaylas con el único objetivo de lograr los tres puntos en casa.

Programación de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2026

Sábado 2 de mayo

FC Cajamarca vs. Sport Boys | 13:00 | Estadio Héroes de San Ramón

ADT vs. Atlético Grau | 15:15 | Estadio Unión Tarma

Cienciano vs. Comerciantes Unidos | 17:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs. CD Moquegua | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva

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Domingo 3 de mayo

Sporting Cristal vs. Cusco FC | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo

Juan Pablo II vs. Universitario de Deportes | 13:15 | Estadio Mansiche

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo | 15:30 | Estadio Campeones del 36

FBC Melgar vs. UTC | 18:00 | Estadio Monumental de la UNSA

Lunes 4 de mayo

Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso | 13:00 | Estadio Los Chankas

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2026?

Todos los partidos de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán oficialmente por medio de las señales de L1 MAX y L1 Play. Además, no olvides que gracias a Bolavip Perú podrás disfrutar de las incidencias de los mejores encuentros de esta jornada gracias al minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 12 9 2 1 22 5 17 29 2 Los Chankas 12 9 2 1 21 14 7 29 3 Cienciano 12 7 2 3 26 16 10 23 4 Universitario 12 6 3 3 18 12 6 21 5 Comerciantes Unidos 12 5 4 3 17 15 2 19 6 Cusco FC 12 6 1 5 15 19 -4 19 7 FBC Melgar 12 5 2 5 18 16 2 17 8 UTC Cajamarca 12 4 4 4 18 18 0 16 9 CD Moquegua 12 5 1 6 14 18 -4 16 10 Juan Pablo II 12 4 3 5 18 27 -9 15 11 Sporting Cristal 12 4 2 6 20 20 0 14 12 Alianza Atlético 12 3 5 4 11 11 0 14 13 ADT 12 3 4 5 15 15 0 13 14 Deportivo Garcilaso 12 3 4 5 12 16 -4 13 15 Sport Huancayo 12 3 3 6 14 18 -4 12 16 Sport Boys 12 3 3 6 11 16 -5 12 17 Atlético Grau 12 2 4 6 9 14 -5 10 18 FC Cajamarca 12 1 3 8 13 22 -9 6

DATOS CLAVES

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 se disputará entre el sábado 2 y el lunes 4 de mayo .

del Torneo Apertura 2026 se disputará entre el . Alianza Lima (líder por diferencia de goles) buscará mantener la punta enfrentando a CD Moquegua en Matute.

(líder por diferencia de goles) buscará mantener la punta enfrentando a en Matute. Universitario visitará a Juan Pablo II en Trujillo, mientras que Sporting Cristal recibirá a Cusco FC en el Alberto Gallardo.