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Así se jugará la Fecha 13 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

Conoce la programación completa de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2026, la cual empieza el sábado 2 de mayo y termina el lunes 4 de mayo.

Alejandro Hohberg, Álex Valera y Maxloren Castro.
© Liga1 Te Apuesto.Alejandro Hohberg, Álex Valera y Maxloren Castro.

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 se juega este fin de semana y promete diversas emociones en todo el territorio nacional. Con partidos muy importantes en la lucha por los primeros lugares y otros que prometen mucho en los equipos que pelean en la parte más abajo de la tabla de posiciones, a continuación podrás conocer todos los detalles de esta nueva jornada.

Entre los encuentros más esperados, no hay duda alguna de que Alianza Lima vs. CD Moquegua en el Estadio Alejandro Villanueva genera mucha expectativa en la previa. Los íntimos tienen la enorme oportunidad de mantenerse en lo más alto del campeonato, sobre todo cuando tiene el total favoritismo de quedarse con el triunfo gracias al buen rendimiento que vienen mostrando.

Otro de los partidos para tener en cuenta es el que sostendrán Juan Pablo II vs. Universitario de Deportes en el Estadio Mansiche. Veremos si la mejoría de los merengues se mantiene frente a un equipo norteño que pretende dar un golpe sobre la mesa. Finalmente, Los Chankas recibirá a Deportivo Garcilaso en la ciudad de Andahuaylas con el único objetivo de lograr los tres puntos en casa.

Programación de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2026

Sábado 2 de mayo

  • FC Cajamarca vs. Sport Boys | 13:00 | Estadio Héroes de San Ramón
  • ADT vs. Atlético Grau | 15:15 | Estadio Unión Tarma
  • Cienciano vs. Comerciantes Unidos | 17:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Alianza Lima vs. CD Moquegua | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 3 de mayo

  • Sporting Cristal vs. Cusco FC | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo
  • Juan Pablo II vs. Universitario de Deportes | 13:15 | Estadio Mansiche
  • Alianza Atlético vs. Sport Huancayo | 15:30 | Estadio Campeones del 36
  • FBC Melgar vs. UTC | 18:00 | Estadio Monumental de la UNSA

Lunes 4 de mayo

  • Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso | 13:00 | Estadio Los Chankas
Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2026?

Todos los partidos de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán oficialmente por medio de las señales de L1 MAX y L1 Play. Además, no olvides que gracias a Bolavip Perú podrás disfrutar de las incidencias de los mejores encuentros de esta jornada gracias al minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

#EquipoPJGEPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima129212251729
2Los Chankas 129212114729
3Cienciano1272326161023
4Universitario126331812621
5Comerciantes Unidos125431715219
6Cusco FC126151519-419
7FBC Melgar125251816217
8UTC Cajamarca124441818016
9CD Moquegua125161418-416
10Juan Pablo II 124351827-915
11Sporting Cristal124262020014
12Alianza Atlético123541111014
13ADT123451515013
14Deportivo Garcilaso123451216-413
15Sport Huancayo123361418-412
16Sport Boys123361116-512
17Atlético Grau12246914-510
18FC Cajamarca121381322-96

DATOS CLAVES

  • La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 se disputará entre el sábado 2 y el lunes 4 de mayo.
  • Alianza Lima (líder por diferencia de goles) buscará mantener la punta enfrentando a CD Moquegua en Matute.
  • Universitario visitará a Juan Pablo II en Trujillo, mientras que Sporting Cristal recibirá a Cusco FC en el Alberto Gallardo.
Renato Pérez
Renato Pérez
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