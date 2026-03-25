Carlos Desio confesó si pidió los fichajes de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a Sport Boys: “En eso no me meto”

Luego de que hayan sido sacados de Alianza Lima por el escándalo de indisciplina sucedido en el mes de enero, tanto Carlos Zambrano como Miguel Trauco se mantienen entrenando por cuenta propia. Si bien en su momento se habló en demasía de que tenían todo acordado para firmar con Sport Boys, esto finalmente no pasó y ahora existe un nuevo episodio del caso.

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Sucede que Sport Boys atraviesa una nueva etapa futbolística desde la llegada de Carlos Desio, quien por cierto debutó la semana pasada de gran manera con un triunfo por 3-0 ante Sport Huancayo en el Estadio Miguel Grau del Callao. Ahora, el entrenador argentino reveló que Carlos Zambrano y Miguel Trauco están en la mira, pero que no depende solo de él.

“A mí me han comunicado que están teniendo reuniones con ellos y obviamente van a tomar una decisión. Me consultaron sobre qué me parecía y a mí mientras haya jugadores buenos que vengan a sumar y aportar, están todos bienvenidos. Se están manteniendo las conversaciones, en eso no me meto“; comentó Carlos Desio en charla con el programa ‘Con Calle y Cancha‘.

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Frente a dicha postura es que podemos entender que Carlos Zambrano y Miguel Trauco se mantienen en evaluación de Sport Boys para posiblemente sumarse como refuerzos a la actual plantilla. Eso sí, contaría con la aprobación de un Carlos Desio que en el aspecto deportivo les da el sí y que a la vez queda esperar la verdadera postura de los directivos.

Fuente: Gemini IA.

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¿Cómo le va a Sport Boys en el Torneo Apertura 2026?

Sport Boys estuvo al mando de Jaime de la Pava desde inicio de la presente temporada y los malos resultados ocasionaron que su proceso terminara hace unos días. Con el más reciente arribo de Carlos Desio, todo parece indicar que el equipo rosado despertó un poco y demostró que puede jugar bien, tal y como lo hicieron en el último 3-0 frente a Sport Huancayo en el Callao.

En cuanto a los números conseguidos en lo que va del Torneo Apertura 2026, Sport Boys aún se mantiene en la parte baja de la tabla de posiciones con apenas 8 puntos logrados de 24 posibles. En el puesto 14, los chalacos se fueron al receso con un buen triunfo, pero a la vez siendo muy conscientes de que deben mejorar aún más para alejarse de los lugares de descenso y pelear arriba.

Fuente: Sport Boys.

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