¡Expulsión vía VAR! El planchazo de Renzo Garcés a la espalda del Tunche Rivera en Universitario vs. Alianza Lima

El final del clásico entre Universitario y Alianza Lima no estuvo exento al escándalo. Es que el VAR fue protagonista con una intervención por una brutal acción de Renzo Garcés sobre José Tunche Rivera. Al final, el defensor blanquiazul vio la tarjeta roja y provocó que el equipo termine con nueve futbolistas, ya que Kevin Quevedo también había visto la expulsión.

Sobre el último minuto adicionado, un pelotazo largo derivó en un fuerte choque entre Rivera y Garcés. Al momento de querer reponerse de la caída, el defensor de Alianza Lima fue contra el Tunche con los tapones a la espalda. Tras la revisión del VAR, el árbitro Jordi Espinoza decidió expulsarlo.

La polémica estuvo con la decisión arbitral. Es que por más que hubo una clara agresión del defensor contra el delantero, lo cierto es que se pidió por una falta previa del Tunche por ir directamente a chocarlo sin buscar el balón.

Algunos hablan hasta de un codazo del atacante de la U, pero lo cierto es que el choque existió y pudo haber cobrado una falta en favor de los Grones. Eso no quita que la agresión de Garcés existió y, por eso, la tarjeta roja. Lo insólito es que se haya seguido jugando con un tiro libre en favor del conjunto local. Al final, Jairo Vélez lo desperdició y Espinoza marcó el final del partido.

Kevin Quevedo ya había sido expulsado

Antes de la expulsión de Renzo Garcés, en el segundo tiempo también hubo una tarjeta roja en el equipo de Néstor Gorosito. Es que Kevin Quevedo se fue expulsado de manera directa por una dura acción contra José Carabalí.

